Chi è Will? Età, fidanzata, canzone “Stupido” Sanremo 2023

Scoprite il lavoro di Will esplorando questa pagina. William Busetti, professionalmente noto come Will, è un cantante italiano originario di Vittorio Veneto, nato nel 1999. È tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2023.

Fin da piccolo Will ha avuto un’affinità con la musica, che si è accentuata soprattutto durante gli anni del liceo. Ha iniziato a scrivere i suoi primi testi, fortemente influenzati dalle canzoni rap italiane che ascoltava come modo per liberarsi dalla mondanità della vita in una zona rurale.

Fatti divertenti su Will

Da bambino ha ottenuto risultati promettenti nel calcio a livello giovanile. Nel 2020, Will ha partecipato a X Factor e si è esibito con la canzone “Summer”, che ha ottenuto un’immensa popolarità su TikTok. Non vediamo l’ora di partecipare al Festival di Sanremo 2023.

Il 16 settembre sono stati annunciati i 6 vincitori di Sanremo Giovani che si esibiranno alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, Sanremo 2023. Tra questi c’è Will, che si esibirà con il brano “Stupido”.

Will in tour

Nel maggio 2023 partirà lo Stupido Tour Venti23.

Discografia di Will

Nel 2019 Will ha pubblicato le sue prime canzoni su YouTube. Il suo brano “Summer”, ispirato a “Someone You Loved” di Lewis Capaldi, è stato certificato platino e ha superato i 30 milioni di streaming su Spotify. Nel giugno 2022 ha pubblicato il suo primo EP “Who I Really Am” con l’etichetta Capitol Records (Universal Music Italia) e ha registrato milioni di ascolti. Più tardi, nello stesso anno, Will ha intrapreso un mini-tour invernale che ha registrato il tutto esaurito nelle principali città italiane. Dopo aver superato la finale di Sanremo Giovani con il brano “Le cose più importanti”, Will debutterà al 73° Festival di Sanremo.

L’album di debutto in studio Manchester uscirà il 10 febbraio 2023.

I singoli di Will

L’estate

Le cose più importanti

Cosa fai domani?

Will sui social media

Per rimanere aggiornati sulle attività di Will, seguitelo sui suoi profili ufficiali sui social media, linkati qui sotto.

INSTAGRAM: @will_buse

TIKTOK: @will_buse