Chi era Jimmy Fontana? La storia, canzoni, causa morte, moglie e figli

Jimmy Fontana: la voce indimenticabile della musica italiana

Introduzione: Jimmy Fontana, nato il 13 novembre 1934 a Camerino, in provincia di Macerata, è stato uno dei più amati cantanti italiani. La sua carriera versatile e ricca di successi ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale. Scopriamo insieme le curiosità su questo talentuoso artista.

La passione per la musica e l’inizio della carriera: Noto come Enrico Sbriccioli, Jimmy Fontana ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della musica come autodidatta, apprendendo da solo a suonare il contrabbasso, grazie alla sua profonda passione per il jazz. Dopo aver ottenuto il diploma in ragioneria, si trasferì a Roma per studiare Economia e qui ebbe l’opportunità di frequentare alcuni dei più influenti musicisti jazz dell’epoca. L’amore per questo genere musicale si riflette anche nel suo nome d’arte, con Jimmy come omaggio al musicista Jimmy Giuffre, di cui era un grande ammiratore, e Fontana, scelto casualmente insieme alla moglie durante la consultazione delle pagine telefoniche.

Il successo nella musica leggera: Jimmy Fontana raggiunse il vero successo nel panorama della musica leggera all’inizio degli anni ’60. Durante questo periodo, incise brani come “Diavolo”, che gli consentì di farsi conoscere anche in Spagna. Tuttavia, la consacrazione definitiva arrivò con la pubblicazione del brano “Il mondo” nel 1965, con un testo riscritto da Gianni Meccia. Questa canzone divenne un successo straordinario, conquistando il disco d’oro e superando il milione di copie vendute.

Una carriera eclettica: Oltre al suo ruolo di interprete, Jimmy Fontana si cimentò anche nella composizione di brani di grande successo. È da lui, infatti, il celeberrimo pezzo “Che sarà”, che successivamente fu assegnato ai Ricchi e Poveri. Il quartetto ottenne un grande successo a Sanremo con questa canzone, diventando uno dei brani più amati nella storia della musica italiana.

Vita personale e tragica scomparsa: Jimmy Fontana ha lasciato un segno importante nella sua vita personale, avendo una moglie di nome Leda Distasi e quattro figli: Luigi, Roberto, Andrea e Paola. Tuttavia, la sua vita è stata improvvisamente interrotta il 11 settembre 2013 a causa di un’inaspettata infezione dentale, quando aveva 78 anni. La sua prematura morte ha lasciato un vuoto nel cuore dei suoi cari e dei suoi numerosi fan, che continuano ad apprezzare e ricordare la sua voce inconfondibile.

Conclusioni: Jimmy Fontana rimarrà per sempre un’icona della musica italiana, con la sua voce unica e le sue indimenticabili canzoni. Il suo talento e la sua passione continueranno ad ispirare e a toccare.