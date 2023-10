Chi era John Gotti Jr: storia, moglie, figli, padre, omicidi e arresto

John Gotti Jr., figlio di John Gotti, noto boss mafioso della famiglia Gambino, è una figura che ha suscitato grande interesse nel panorama criminale degli Stati Uniti. Nato nel 1940 e deceduto nel 2002, John Gotti Sr. ha raggiunto il culmine del potere nel 1985, quando ha orchestrato l’omicidio di Paul Castellano, il precedente capo della famiglia Gambino. Ma cosa sappiamo di suo figlio, John Gotti Jr.?

John Gotti Jr., il successore

John Gotti Jr. è stato il figlio di un influente boss italoamericano, noto per essere stato il capo della famiglia Gambino. Dopo l’assassinio di Paul Castellano nel 1985, suo padre prese le redini della famiglia criminale e divenne un personaggio di spicco nell’organizzazione mafiosa. John Gotti Jr., seguendo le orme paterne, è salito al potere diventando il successore di suo padre come capo della famiglia Gambino dopo che quest’ultimo è stato condannato all’ergastolo.

La vita di John Gotti Jr.

Nonostante le aspettative e l’eredità criminale del padre, John Gotti Jr. non è riuscito a raggiungere la stessa fama e stima nel mondo della criminalità organizzata. Sebbene abbia guidato la famiglia Gambino per cinque anni, sembra che non sia riuscito a ottenere lo stesso rispetto e influenza di suo padre. Inoltre, durante il suo periodo di comando, ha commesso alcuni errori fatali che hanno portato alla sua caduta.





Uno degli errori più significativi commessi da John Gotti Jr. è stata la creazione di una lista contenente i nomi dei membri della sua famiglia criminale. Questo documento si è rivelato un tesoro per la polizia, che ha utilizzato le informazioni contenute nella lista per individuare e arrestare altri membri dell’organizzazione.

Nel 1997, John Gotti Jr. è stato arrestato e ha cercato persino di dissociarsi dalla famiglia Gambino. Questo segna un punto di svolta nella sua vita criminale e rappresenta il declino del suo potere all’interno dell’organizzazione.

La vita personale di John Gotti Jr.

Oltre alla sua attività criminale, John Gotti Jr. ha avuto una vita personale complessa. Nel 1990, si è sposato con una giovane donna dalla quale ha avuto sei figli. Nonostante i suoi legami familiari, la sua vita personale è stata oscurata dalla sua attività criminale e dagli eventi che hanno portato al suo arresto.

John Gotti Jr., figlio del noto boss mafioso John Gotti Sr., ha cercato di seguire le orme del padre come capo della famiglia Gambino. Nonostante abbia raggiunto il potere e abbia guidato l’organizzazione per un certo periodo, non è riuscito a ottenere la stessa reputazione e influenza di suo padre. La sua vita criminale è stata segnata da errori fatali e dalla sua cattura nel 1997. Oltre alla sua attività criminale, ha avuto una vita personale complicata, sposandosi e avendo sei figli. La storia di John Gotti Jr. è un esempio della complessità del mondo della criminalità organizzata e delle sfide che i suoi protagonisti devono affrontare.