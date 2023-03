Chi era la “psicologa” di Giancarlo Giannini? Famosissima

Giancarlo Giannini, nota figura dell’industria cinematografica italiana e americana, ha divulgato un’esperienza personale, scopriamone di più.

Giancarlo Giannini sarà protagonista del film in prima serata “Film d’amore e d’anarchia”, diretto da Lina Wertmuller e interpretato da Mariangela Melato, Lina Polito ed Eros Pagni. Giannini interpreta il ruolo di un contadino incaricato di uccidere Mussolini, aiutato dal personaggio di Salomè. L’attore e il regista hanno un rapporto di lunga data e Giannini ha espresso in passato la sua ammirazione per la Wertmuller.

Esiste un forte legame tra Giancarlo Giannini e Lina Wertmuller.

Giancarlo e Lina Wertmuller hanno prodotto insieme ben otto film, formando un forte legame. L’attore ricorda il suo primo incontro con la regista, quando fu preso dal suo produttore dopo il suo debutto in Romeo e Giulietta di Zeffirelli e scritturato nel musicarello con Rita Pavone. La sua carriera ha avuto un grande successo, lavorando con personaggi famosi del settore come Ettore Scola, Monicelli, Risi, Ridley Scott e Francis Ford Coppola. Com’era il suo rapporto con Lina Wertmuller?

Vale la pena ricordare che Eurilia del Bono è stata sposata con Giancarlo Giannini, che ha vissuto un tragico evento nel suo passato.

Giannini ha confessato che la sua psicologa ha un’energia pari a quella di cinque registi uomini messi insieme, che le permette di capire e comunicare con ogni attore in modo diverso. Prima della tragica morte del figlio, l’attore aveva sempre goduto appieno della vita. Tuttavia, questo evento, pur devastante, gli ha dato la spinta per affidarsi alla fede. Giannini ha poi raccontato di aver iniziato a essere devoto intorno ai 30 anni e che grazie alla fede è riuscito ad affrontare tutti gli aspetti della vita.