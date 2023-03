Chi era Raoul Casadei? Età, causa morte, moglie, figli, canzoni, malattia

Le melodie e le canzoni che rappresentano il folclore italiano sono state create da Raoul Casadei, un nome che, nonostante la sua scomparsa, viene ancora spesso ricercato su Internet. Anche i giovani si interessano a scoprire chi fosse e cosa abbia realizzato.

Le informazioni disponibili non sono sempre dettagliate. La vita di Raoul Casadei, la sua famiglia, le canzoni che lo hanno reso famoso e le cause della sua morte meritano di essere approfondite. La scomparsa di Raoul è un evento molto triste per la famiglia, ma il suo ricordo rimane vivo. Biografia e morte di Raoul Casadei

Raoul Casadei nasce a Cesena nel 1937, sotto il segno zodiacale del Leone. Si avvicina alla musica in giovane età grazie all’influenza dello zio, che dirige un’orchestra di liscio romagnolo. Dopo essersi diplomato all’istituto magistrale, abbandona l’idea di diventare maestro, sogno dei suoi genitori, e si dedica alla composizione musicale. Le sue opere vengono eseguite durante i concerti dell’orchestra dello zio, ottenendo grande successo.

Intorno al 1960, Raoul inizia a partecipare a serate e concerti insieme all’orchestra, diventando voce e protagonista sul palco. Nel 1967, l’orchestra cambia nome in Orchestra di Raoul Casadei, poiché il musicista diventa un’icona dello spettacolo romagnolo.

I suoi brani di liscio si diffondono negli anni ’60, conquistando sia le balere che le emittenti radiofoniche. Raoul Casadei diventa noto in tutto il territorio italiano, un successo iniziato nel 1960 e proseguito fino ad oggi, nonostante la sua morte.

Nel 1963 sposa Pina Sirgiovanni, conosciuta in Puglia, dove visse per alcuni anni. La coppia ha tre figli: Mirko, Carolina e Mirna Casadei. Oggi, sono loro gli eredi dell’orchestra che porta ancora il nome di Raoul Casadei. Le figlie ne sono le manager, mentre Mirko è il cantante dell’orchestra.

È difficile elencare tutte le composizioni di Raoul Casadei, poiché sono davvero numerose. Tra le più famose, possiamo citare “Ciao mare”, “Simpatia” e “Mazurka di Periferia”, oltre a “Romagna e Sangiovese” e molti altri brani.

Raoul Casadei ha partecipato a importanti competizioni, come il Festival di Sanremo e Un Disco per l’Estate. Ha composto diverse sigle televisive per programmi come Domenica In e Stasera mi butto. Nel 2000, decide di affidare la direzione dell’orchestra al figlio Mirko Casadei.

La morte di Raoul Casadei, avvenuta all’età di 83 anni a causa del coronavirus, ha rappresentato un profondo dolore per la famiglia.