Chi erano i genitori di Valeria Fabrizi? Padre, madre e lavoro

I genitori di Valeria Fabrizi sono stati recentemente al centro delle cronache, dopo che l’attrice ha rilasciato alcune dichiarazioni scioccanti sul padre.

Valeria Fabrizi ha avuto una vita difficile, perdendo il suo compagno e vivendo un’infanzia complicata. Nonostante ciò, è riuscita a formare una splendida famiglia e a trovare il successo nel suo lavoro.

I genitori di Valeria Fabrizi si sono appassionati alla biografia della figlia.

Milly Carlucci è cresciuta in una famiglia con molti problemi, che lei attribuisce al carattere aggressivo del padre. In uno spezzone di Ballando con le Stelle, famoso programma del sabato sera a cui ha partecipato come concorrente, ha raccontato alcuni dei momenti difficili vissuti da bambina. Senza il padre, ha dovuto affrontare il suo comportamento violento nei confronti della madre.

In un’intervista rilasciata a Serena Bortone su Oggi è un altro giorno, ha ripercorso i momenti molto delicati e pieni di sofferenza della sua vita con Alberto. Alberto era un dentista con il vizio del gioco e delle donne. Fingeva di essere sordo e muto, ma lo misero agli arresti non appena fu smascherato. Tuttavia, il problema era soprattutto tra le mura di casa. Era colpevole di aver mancato di rispetto alla moglie in ogni modo, dal tradimento alla violenza.

Un giorno la diva dello spettacolo chiese alla madre se lui le avesse davvero messo le mani addosso mentre la portava in braccio. E, purtroppo, era vero, ed è proprio per questo che il padre della donna le impedì di proseguire la relazione. Il fatto è che la sua assenza non ha creato alcun problema a Valeria, che ha ricevuto molto amore dalla madre e dai nonni.

I genitori di Valeria Fabrizi sono entrambi persone interessanti! La madre è una nota giornalista e il padre è un imprenditore di successo.

Ha visto suo padre l’ultima volta in prigione. Stava giocando a poker quando lo portarono via e lo fecero prigioniero.

La Fabrizi conosce, per le sue esperienze di figlia, il complicato rapporto tra uomini e donne. “Gli uomini sono cacciatori, ci sono donne che amano troppo e uomini che non sanno amare. E se le donne pensano di poterli guarire si sbagliano”.