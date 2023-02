Chi è Gianni Morandi? Età, moglie, figli, età, mani, altezza e biografia del cantante

Gianni Morandi, cantante molto apprezzato dal pubblico italiano, sarà il presentatore del Festival di Sanremo. Ulteriori dettagli sono disponibili qui.

Il pubblico attende con ansia il ritorno di Gianni Morandi sul palco del 73° Festival di Sanremo, condotto insieme ad Amadeus, che lo ha scelto per condurre la manifestazione nel 2023 dopo il successo dello scorso anno. Morandi è un artista ampiamente riconosciuto, con milioni di fan che continuano a sostenerlo in ogni situazione. Nel 2022 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Apri tutte le porte”, piazzandosi al terzo posto. Il cantante ha un forte legame con il suo pubblico, con cui si impegna e con cui condivide momenti della sua vita sui social media. Diamo uno sguardo più da vicino alla sua vita personale e professionale.

Gianni Morandi moglie

Gianni Morandi è sposato con Anna Dan, al suo secondo matrimonio dopo la relazione sentimentale con Laura Efrikian. Anna è una dirigente di un’azienda informatica ed è più giovane del cantante di 12 anni. I due sono molto uniti e condividono un forte legame, sostenendosi reciprocamente. Morandi mette spesso la moglie al centro dei suoi post sui social media, che spesso diventano virali.

Anna e l’artista si sono incontrati durante una partita di calcio a Bologna, dove Anna era spettatrice e l’artista giocava. Immediatamente sono rimasti affascinati l’uno dall’altra e, dopo diversi appuntamenti, hanno scelto di iniziare una relazione a lungo termine. Per celebrare le nozze hanno organizzato una cerimonia privata alla quale hanno partecipato solo i parenti e gli amici più stretti.

I bambini

Il cantante bolognese ha quattro figli; la primogenita è purtroppo deceduta poco dopo la nascita. Gli altri tre sono Marianna e Marco, nati dal primo matrimonio, e Pietro, nato dal secondo. Marco e Pietro hanno entrambi intrapreso la carriera musicale, mentre Marianna lavora in un’agenzia di comunicazione che ha fondato a Bologna.

Età

Gianni Morandi è nato a Bologna l’11 dicembre 1944, quindi ha settantotto anni.

Le mani

Rinomato per i suoi impressionanti risultati e la sua reputazione, il cantante si è fatto notare anche per le dimensioni delle sue mani. Dopo un incidente avvenuto qualche anno fa, Gianni Morandi ha dovuto sottoporsi a trattamenti specifici per riacquistare il loro uso. Infatti, durante la pandemia, l’artista ha riportato un’ustione e ha dovuto subire un intervento chirurgico d’urgenza.

Altezza

Morandi è alto 1,74 metri.

Biografia del cantante

Da oltre cinquant’anni, Gianni Morandi si è affermato come figura iconica della musica italiana. Le sue celebri canzoni sono famose per le melodie orecchiabili e i testi significativi, che lo rendono un artista amato dal pubblico di tutta la nazione.

Alla giovane età di 12 anni, nel 1961 inizia il suo viaggio nel mondo della musica, dedicandosi alla sua vera passione. Col tempo è diventato un vero capolavoro. Forma un gruppo musicale e l’anno successivo vince il Festival di Bellaria. Questo segnò un punto di svolta nella sua vita, che lo portò a raggiungere il successo attraverso dischi, canzoni e festival.

Gianni Morandi ha attraversato un periodo difficile della sua vita che lo ha portato ad allontanarsi dal palcoscenico per un decennio, dal 1970 ai primi anni Ottanta. Tuttavia, è riemerso con rinnovato vigore e ha raggiunto un notevole successo. Presto si unirà ad Amadeus al Festival di Sanremo per la sua settantatreesima edizione.