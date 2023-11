Chi i è Cher? Età, vero nome, marito, figli, vita privata, biografia e carriera

Chi è Cher?

Cher è una figura indiscussa nel panorama musicale internazionale, una cantante dal timbro unico e dalla personalità eclettica. Scopriamo insieme la sua vita, la sua carriera e i dettagli meno noti di questa artista straordinaria.

Biografia di Cher: Origini, Nome e Primi Anni di Vita

Cher, il cui vero nome è Cherilyn Sarkisian LaPierre, nasce il 20 maggio 1946 a El Centro, negli Stati Uniti. Ora ha 77 anni. Figlia di un rifugiato armeno e di una madre aspirante attrice con radici irlandesi, Cher vive un’infanzia segnata da difficoltà economiche, soprattutto dopo il divorzio dei suoi genitori. Nonostante le avversità, la giovane Cherilyn inizia a frequentare corsi di recitazione durante l’adolescenza e, a causa di una grave forma non diagnosticata di dislessia, abbandona la scuola all’età di 16 anni.

La Carriera di Cher: Dalle Origini al Successo Internazionale

L’incontro con il produttore Salvatore Bono nel 1962 segna una svolta nella vita di Cher. Da un’amicizia nasce una relazione e, nonostante un inizio difficile dovuto al suo timbro vocale particolare, Cher inizia la sua carriera come corista. Presto, quel timbro vocale unico diventa il suo marchio di fabbrica e la porta al successo internazionale.





Vita Privata di Cher: Matrimoni, Figli e Curiosità

Cher si sposa per la prima volta nel 1964 con Salvatore Bono, con il quale ha una figlia, Chastity. Nel 2010, Chastity completa il suo percorso di transizione e diventa Chaz Bono. Il matrimonio con Bono termina nel 1975 e nello stesso anno Cher si sposa con il musicista Gregg Almann, da cui ha un secondo figlio, Elijah Blue Allman. Anche questo matrimonio si conclude nel 1977. Dal 2022, Cher ha una relazione con il produttore discografico Alexander “AE” Edwards, che è più giovane di lei di 40 anni.

Cher è molto attiva su Instagram, dove ha quasi 3 milioni di follower. Possiede diverse proprietà e vive in una villa a Beverly Hills. È stata una delle prime donne a mostrare l’ombelico in televisione e per sei decenni consecutivi, dagli anni ’60 al 2000, è stata l’unica star internazionale ad avere almeno una canzone in cima alla classifica Billboard.

Cher nel Cinema: Film e Riconoscimenti

Oltre alla musica, Cher si è affermata anche nel mondo del cinema, ottenendo due nomination agli Oscar: una come migliore attrice non protagonista per “Silkwood” e l’altra, nella stessa categoria, per “Stregata dalla luna”, film per il quale ha vinto la prestigiosa statuetta.

Nella sua carriera musicale, Cher ha pubblicato numerosi successi, tra cui spicca “Believe”, che ha venduto oltre 10 milioni di copie ed è ancora oggi il singolo più venduto da una cantante donna in Inghilterra.