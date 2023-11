Ricette Polpette di Melanzane: due varianti per deliziare il palato

Le polpette di melanzane sono un piatto nutriente e gustoso, perfetto per introdurre le verdure nella dieta dei più piccoli. In questo articolo, vi proponiamo due varianti di questa ricetta: una versione croccante al forno e una versione arricchita con salsa di pomodoro.

Polpette di Melanzane: La Ricetta al Forno

Ingredienti:

– 45 g di pan grattato

– 1 uovo

– 1 cipolla

– 3 melanzane grandi

– Prezzemolo tritato

– 3 spicchi d’aglio

– 10 g di spinaci

– Sale e pepe q.b





Preparazione:

1. Preriscaldate il forno a 200° C.

2. Sbucciate e tagliate l’aglio a pezzetti.

3. Tagliate le melanzane a cubetti e poi frullatele con il mixer fino ad ottenere una crema di melanzane.

4. Preriscaldate una padella e ungerla con l’olio, tagliate la cipolla e appena diventa trasparente aggiungete anche l’aglio. In seguito aggiungete gli spinaci e la crema di melanzane.

5. Salate e lasciate cuocere per circa una decina di minuti. Una volta trascorso questo tempo, spegnete il fuoco e lasciate raffreddare.

6. Rompete l’uovo e sbattetelo insieme al prezzemolo. Aggiungete il composto alla crema di melanzane e mescolate nuovamente.

7. Prendete il composto e formate delle palline da passare nel pangrattato prima di sistemarle su una teglia ben oliata.

8. Cuocete in forno per circa 15/20 minuti.

Polpette di Melanzane: La Variante con Salsa di Pomodoro

Ingredienti per le polpette:

Si rinvia alla ricetta precedente.

Ingredienti per la salsa:

– Basilico

– Olio d’oliva

– Uno spicchio d’aglio

– 1 uovo medio

– 800 g di pomodori pelati

Preparazione:

1. Scaldare un filo d’olio insieme ad uno spicchio di aglio sbucciato. Aggiungere i pomodori pelati e far cuocere a fiamma bassa e girando spesso per una ventina di minuti.

2. Con l’aiuto di un mixer frullare la salsa.

3. Le polpette dovranno essere preparate con lo stesso procedimento di cui sopra, evitando la cottura in forno.

4. Dovranno invece essere cotte dentro la salsa, a fiamma bassa per una ventina di minuti. Si consiglia di prestare molta attenzione durante la cottura. Le polpette sono molto fragili e potrebbero rompersi o bruciarsi.

Un’alternativa potrebbe essere la cottura a vapore delle polpette e solo dopo che saranno cotte potranno essere unite alla salsa di pomodoro precedentemente preparata.

Non esitate a condividere con noi le vostre impressioni su queste due varianti delle polpette di melanzane. Saremo lieti di conoscere le vostre opinioni o altre ricette che avete provato. Siamo certi che queste polpette di melanzane riscuoteranno grande successo sulla vostra tavola!