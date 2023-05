Chi l'ha visto? Anticipazioni del 31 maggio: La misteriosa vicenda di Rita Atria - Controcopertina

Mercoledì 31 maggio 2023, gli appassionati di Rai3 potranno godersi un nuovo appuntamento di “Chi l’ha visto?”, il celebre programma condotto da Federica Sciarelli. L’appuntamento è fissato per le 21.20 circa, subito dopo la conclusione di un episodio della soap “Un posto al sole”. Ma quali saranno i casi affrontati nella prossima puntata?

La morte di Rita Atria: Suicidio o omicidio?

Nella prossima puntata di “Chi l’ha visto?”, Federica Sciarelli ripercorrerà la tragica vicenda di Rita Atria, la giovane di diciassette anni trovata senza vita su un marciapiede di Roma il 26 luglio 1992. Proprio una settimana dopo l’attentato in cui perse la vita il giudice Borsellino, Rita aveva avuto un incontro con lui, rivelando tutti i segreti della mafia di cui era a conoscenza. Il caso solleva ancora molti dubbi e incertezze: la conduttrice approfondirà la vicenda e ospiterà in studio Anna Maria Atria, sorella di Rita, che ha presentato una richiesta di riapertura delle indagini a causa dei numerosi punti interrogativi che circondano la morte della giovane, come ad esempio la presenza di un orologio da uomo trovato nella casa dove Rita viveva nascosta da tempo.

Il caso di Maddie: Nuovi sviluppi nelle ricerche

Nella prossima puntata, “Chi l’ha visto?” affronterà anche il caso di Maddie, la bambina di tre anni scomparsa nel 2007 durante una vacanza in Portogallo con i suoi genitori. Nel corso dell’episodio precedente, la conduttrice aveva già affrontato questo caso, incluso collegamenti in diretta da una diga in cui si stava cercando il corpo della piccola. Durante le ricerche, sono stati rinvenuti dei reperti presso un lago artificiale, ma al momento non si conosce ancora la loro esatta natura. Nel frattempo, dal carcere, il sospettato del rapimento, omicidio e occultamento del cadavere della bambina ha scritto una lunga lettera…

Appelli urgenti e altre storie

Naturalmente, durante la diretta, Federica Sciarelli darà spazio anche ad altre storie, inclusi appelli urgenti. Non perdete l’emozionante puntata di “Chi l’ha visto?” del 31 maggio 2023, ricca di suspense e misteri da svelare.