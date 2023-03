Chi sono Carlotta e Giulia figlie di Fabio Concato

Fabio Concato, da sempre grande appassionato di musica, ha deciso di trasformare questa sua passione in un vero e proprio lavoro, diventando un musicista di grande successo nel corso degli anni. Tra le sue canzoni più belle, non possiamo non citare ‘Fiore di maggio’ e ‘Rosalina’. In molte interviste, l’artista milanese ha sempre confessato il suo amore per la moglie Elisabetta Pesarese. I due sono sposati dal 1980 e hanno due figlie, Carlotta e Giulia.

Sia lei che la sorella Carlotta Concato sono nate dalla relazione con Elisabetta Pesarese. Poiché la canzone ‘Fiore di Maggio’ le è stata dedicata nel 1984, anno in cui il padre ha pubblicato una canzone a lei dedicata, possiamo dedurre che Giulia Concato sia nata in quell’anno. Giulia ha recentemente dato alla luce una bambina, Nina Matilde, rendendo Fabio Concato nonno. Di conseguenza, l’altra figlia, Giulia, è la destinataria della canzone “Giulia”.

Di Carlotta Concato non si sa molto. Classe 1984, Carlotta Concato è la figlia a cui papà Fabio ha dedicato la bellissima canzone ‘Fiore di Maggio’. Come suo padre, anche la primogenita dell’artista cerca di mantenere la sua vita privata il più riservata possibile. Sappiamo che di recente ha dato alla luce una bambina, la piccola Nina Matilde, rendendo Fabio Concato nonno. Invece, il cantautore ha dedicato la canzone “Giulia” alla figlia Giulia. Non tutti sanno che Carlotta Concato ha interpretato i cori di ‘Fiore di Maggio’ in una versione del brano uscita alcuni anni fa in un’edizione limitata con il ‘Corriere della Sera’.