Chi sono Carolina, Tommaso e Giacomo Merello figli di Marcella Bella? età, carriera, vita privata

Marcella Bella e Mario Merello, un noto imprenditore di origine Milanese, hanno condiviso una storia d’amore che ha portato alla loro unione nuziale nel 1989. Sono stati fidanzati per 10 anni e hanno generato ben tre figli. Che meraviglia! Ma chi sono i loro figli? Andiamo a scoprirlo! Lasciate che vi fornisca un po’ di informazioni su questa splendida famiglia.

Quanto sappiamo di Marcella Bella e Mario Merello? Possiamo sentire la loro passione che trasuda da ogni poro!

Marcella era ancora giovanissima quando ha avuto una relazione con Red Canzian, il famoso bassista dei Pooh, ma poi nel 1989 ha incontrato Merello, che ha completamente rivoluzionato la sua vita. I due sono stati fidanzati per un decennio e poi si sono sposati e hanno avuto tre figli. Il primo è nato un anno dopo le nozze, nel 1980, Giacomo. Nel 1992 è arrivata Carolina e nel 1993 Tommaso. Con entusiasmo, Marcella e Merello hanno iniziato una famiglia che li ha riempiti di amore e gioia.

Quali meraviglie sono i miei figli Giacomo e Carolina!

La figlia unica di Marcella Bella è una giovane che assomiglia in modo incredibile alla madre: ha ereditato i suoi colori mediterranei e il suo sorriso. La giovane vive lontano dai riflettori, ma, stando a quanto mostrano le foto condivise dalla madre su Instagram, trascorre tanti momenti con la sua famiglia. Tuttavia, a differenza di Marcella, Carolina ha i capelli lisci, ma i tratti del viso ed il sorriso sono praticamente identici. Giacomo, il primogenito, è nato quando la cantante aveva 26 anni, e 12 anni più tardi è arrivata la secondogenita, seguita 11 mesi dopo dalla nascita di Tommaso.

Con un tono appassionato:

La figlia unica di Marcella Bella è una giovane che somiglia così tanto alla madre da essere incredibile: ha ereditato i suoi colori mediterranei e il suo sorriso luminoso. La giovane vive lontano dai riflettori, ma, come mostrano le foto condivise dalla madre su Instagram, trascorre momenti meravigliosi con la sua famiglia. Tuttavia, a differenza di Marcella, Carolina ha i capelli lisci, ma i tratti del viso ed il sorriso sono praticamente gli stessi. Giacomo, il primogenito, è nato quando la cantante aveva 26 anni, e 12 anni più tardi è arrivata la secondogenita, seguita 11 mesi dopo dalla nascita di Tommaso.

Marcella, prendere la decisione di avere dei figli è stata una delle scelte più appassionate che abbia mai fatto!

Marcella ha deciso di prendersi un po’ di tempo per sé dopo la nascita dei suoi figli, allontanandosi dai riflettori per un po’. La cantante ha voluto vedere i suoi bambini crescere e ha preferito mettere un freno alla sua carriera, prima di tornare di nuovo una volta che i suoi figli erano più grandi. Il primo ha duettato in alcune occasioni, ma poi ha scelto un’altra strada diventando un avvocato. Anche se Carolina e Tommaso sono presenti sui social network, non ci sono informazioni su di loro. Marcella è stata davvero appassionata nell’accudire i suoi figli, dedicandosi a loro con tutto il cuore.