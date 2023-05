Chi sono i 10CC: tutti i nomi dei componenti, età, canzoni famose e cosa fanno oggi

Se sei un appassionato di musica, sicuramente avrai sentito parlare dei 10CC. Questa leggendaria band britannica ha segnato la storia della musica pop e rock degli anni ’70, regalando al mondo una serie di successi indimenticabili. Ma chi sono i componenti dei 10CC? Quali sono le loro età attuali? E cosa fanno oggi? In questo articolo, esploreremo tutto ciò che c’è da sapere su questa band eccezionale.

1.Eric Stewart

Età: 76 anni

Eric Stewart, nato il 20 gennaio 1945, è uno dei membri fondatori dei 10CC. Oltre a essere un cantante, è anche un polistrumentista di talento. Stewart ha contribuito alla scrittura e alla produzione di molte delle famose canzoni dei 10CC, come “I’m Not in Love” e “The Things We Do for Love”. Oggi, continua a lavorare come musicista e produttore, collaborando con altri artisti e producendo nuova musica.

2. Graham Gouldman

Età: 75 anni

Un altro membro fondatore dei 10CC è Graham Gouldman. Nato il 10 maggio 1946, Gouldman è un cantante e bassista straordinario. È stato autore di diverse canzoni di successo per la band, tra cui “Rubber Bullets” e “Dreadlock Holiday”. Oggi, Gouldman continua a esibirsi come solista e a scrivere musica. È anche coinvolto in progetti musicali collaborativi con altri artisti.

3. Lol Creme

Età: 74 anni

Lol Creme, il terzo membro fondatore dei 10CC, è nato il 19 settembre 1947. Oltre a essere un cantante e chitarrista, Creme è anche un abile polistrumentista. Ha contribuito alla scrittura e alla produzione di molti dei successi dei 10CC, come “Art for Art’s Sake” e “Life Is a Minestrone”. Dopo lo scioglimento dei 10CC, Creme ha intrapreso una carriera nel campo della produzione musicale e delle colonne sonore per film e televisione.

4. Kevin Godley

Età: 76 anni

Kevin Godley è nato il 7 ottobre 1945 ed è stato un membro chiave dei 10CC. Oltre a essere un cantante e un batterista talentuoso, Godley ha anche contribuito con la sua creatività alla scrittura e alla produzione di molte canzoni della band. Dopo aver lasciato i 10CC, Godley ha intrapreso una carriera come regista di video musicali di successo, lavorando con artisti di fama internazionale.

Cosa fanno oggi i membri dei 10CC?

Dopo la separazione dei 10CC, i membri della band hanno intrapreso diverse strade nel mondo della musica e dell’intrattenimento. Oltre alle attività individuali menzionate precedentemente, alcuni di loro hanno continuato a lavor