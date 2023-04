Chi sono i Dik Dik: storia, componenti del gruppo, moglie e figli

I Dik Dik sono un gruppo musicale originario di Milano, Italia, degli anni Sessanta. Nel corso della loro carriera hanno riscosso un notevole successo.

Fondati a Milano nel 1965, i Dik Dik sono un gruppo musicale che ha attraversato vari cambi di nome fino a stabilizzarsi sull’inconfondibile moniker.

Chi sono i Dik Dik: storia

Fondati a Milano nel 1965, i Dik Dik sono un gruppo musicale italiano. Prima di firmare un contratto discografico con la Dischi Ricordi, la band ha subito due cambi di nome, prima Dreamers, poi Squali, prima di assestarsi sul nome definitivo Dik Dik. Questo nome è stato scelto da Pietruccio Montalbetti mentre sfogliava un dizionario inglese-italiano, ispirato all’omonima antilope africana.

I membri dei Dik Dik fanno parte del collettivo.

Oggi il gruppo è composto da Pinuccio Montalbetti, 80 anni, e Giancorlo Sbirziolo. Erminio Salvaderi, noto anche come Pepe, è purtroppo deceduto nel dicembre 2020 a causa di complicazioni legate alla Covid-19.

Nel corso della sua storia, la composizione del gruppo Dik Dik è stata soggetta a cambiamenti, con diverse figure che sono entrate e uscite. Tra i precedenti membri del gruppo ricordiamo:

Erminio Salvaderi, noto anche come Pepe, è stato un musicista che ha suonato la chitarra ritmica, la tastiera e ha fornito la seconda voce dal 1965 fino alla sua scomparsa il 18 dicembre 2020.

Dante Roberto Facini, più comunemente noto come Roby, è stato cantante e chitarrista dal 1977 al 1982.

Rosario Brancati è stato cantante e chitarrista ritmico dal 1978 al 1982.

Sergio Panno è stato il batterista dal 1965 al 1974.

Nunzio Favia, noto anche come Cucciolo, è stato batterista dal 1974 al 1982.

Mario Totaro è stato tastierista e flautista professionista dal 1965 al 1974.

Roberto Carlotto, noto anche come Hunka Munka, è stato tastierista dal 1974 al 1977.

Joe Vescovi è stato tastierista dal 1978 al 1980, dal 1988 al 1990 e di nuovo nel 2007.

Dik Dik: canzoni più famose

Nel 1965, i Dik Dik pubblicarono il loro primo singolo “1-2-3 If You Stay With Me”, un’interpretazione della canzone di Len Barry. Il lato B del disco è stato scritto da Lucio Battisti, prima di diventare famoso, in collaborazione con il paroliere Mogol. L’anno successivo, Mogol fece ascoltare a Montalbetti una canzone appena uscita dagli Stati Uniti, “California Dreamin'” dei The Mamas & The Papas. Montalbetti rimase affascinato dalla canzone e convinse Mogol a scriverne il testo in italiano. Pubblicata in Italia con il titolo “Sognando la California”, la canzone ebbe un enorme successo.

La canzone più famosa del gruppo è “Senza Luce”, pubblicata nel 1969. Quell’anno eseguirono “Zucchero” al Festival di Sanremo in collaborazione con Rita Pavone. L’anno successivo tornarono al Festival con “Io mi fermo qui”.