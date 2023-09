Chi sono i figli di Alessandro Borghese?

Alessandro Borghese: Un Cuoco, un Imprenditore e un Padre

Alessandro Borghese, noto chef televisivo e proprietario di ristoranti di lusso in tutta Italia, è un volto amato e apprezzato dal pubblico. Conosciuto per la sua partecipazione a reality show di cucina come “4 ristoranti”, Borghese è anche un padre devoto di due figlie e un marito affettuoso per sua moglie, **Wilma Oliviero**.

I Figli di Alessandro Borghese e Wilma Oliviero

Alessandro Borghese e Wilma Oliviero sono genitori di due splendide figlie. La primogenita, Arizona, è nata nel 2012, mentre la secondogenita, Alexandra, è arrivata nel 2016. La famiglia vive a Roma, lontana dai riflettori e dai social media, come preferisce Borghese.

Un Figlio Fuori dal Matrimonio: Gabriel

Oltre a essere padre delle due bambine, Alessandro Borghese ha un altro figlio, Gabriel, nato da una precedente relazione. Nonostante la sua esistenza sia nota a Borghese, lo chef non ha la possibilità di vedere il ragazzo, come ha dichiarato in un’intervista.

Alessandro Borghese: Un Padre Responsabile

Nonostante la situazione complessa, Alessandro Borghese ha dimostrato una grande responsabilità nei confronti del suo terzo figlio. Ha infatti affermato: “Quando mi è stato comunicato ho fatto gli accertamenti del caso e ora gestisco la situazione dal punto di vista economico e legale. Insomma, ho fatto tutto quello che bisognava fare. Certo, mi piacerebbe vederlo.”

Questa dichiarazione mostra il lato più intimo e personale dello chef, confermando il suo senso di responsabilità non solo come professionista della cucina, ma anche come padre.