Chi è Ayrton Costa del Boca Juniors, nuovo interesse amoroso di Wanda Nara: avrebbe lasciato la fidanzata

Nel panorama delle cronache rosa, si torna a parlare di Wanda Nara, celebre imprenditrice e conduttrice argentina, ex moglie del calciatore Mauro Icardi. Dopo la fine della storia d’amore con il rapper L-Gante, la showgirl sembra aver trovato un nuovo interesse sentimentale. Secondo le indiscrezioni riportate dai media argentini, la nuova fiamma di Wanda sarebbe Ayrton Costa, giovane difensore del Boca Juniors, recentemente tornato single.





La notizia è stata alimentata da una serie di indizi che hanno portato a collegare i due. Qualche settimana fa, Wanda aveva accennato a una frequentazione con un calciatore impegnato nel Mondiale per Club, senza però rivelarne il nome. Tuttavia, nelle ultime ore, la situazione sembra essersi chiarita. Durante una conversazione privata con la giornalista Yanina Latorre, Wanda avrebbe confermato il nuovo legame sentimentale, alimentando ulteriormente le voci sulla relazione.

Chi è Ayrton Costa, il presunto nuovo amore di Wanda Nara

Ayrton Costa, nato nel 1999, ha già accumulato esperienze significative nel mondo del calcio sia in Sudamerica che in Europa. Cresciuto nelle giovanili dell’Independiente, ha fatto il suo debutto da professionista con lo stesso club. Lo scorso anno è stato acquistato dall’Anversa, squadra belga che gli ha offerto la prima opportunità nel calcio europeo. Tuttavia, l’esperienza non si è rivelata particolarmente positiva per il calciatore.

Da gennaio 2023, Costa è tornato in Argentina per vestire la maglia del Boca Juniors, dove ha partecipato al Mondiale per Club. Nonostante l’eliminazione ai gironi, il difensore ha lasciato il segno con un assist contro il Benfica. Il calciatore ha però affrontato alcune difficoltà logistiche per entrare negli Stati Uniti a causa del “travel ban”. Oltre alla carriera sportiva, Costa è stato coinvolto in alcuni episodi controversi: in passato è stato citato come testimone in un caso di omicidio per violenza domestica che vede imputato suo fratello e in una rapina in cui sarebbe stato indicato come amico dei colpevoli. Tuttavia, queste vicende non hanno avuto conseguenze legali dirette su di lui.

Gli indizi sulla relazione e le reazioni

I rumors sulla relazione tra Wanda Nara e Ayrton Costa sono stati alimentati da alcuni dettagli emersi sui social media e nei programmi televisivi argentini. Nel talk show “LAM”, gli esperti hanno analizzato alcune immagini pubblicate dalla showgirl, dove appare a bordo di una Mustang con una scritta particolare. La stessa auto, con tanto di targa visibile, compare sul profilo privato di Costa. Inoltre, entrambi sono stati visti indossare lo stesso anello negli ultimi giorni.

Un altro elemento che ha catturato l’attenzione è la rottura improvvisa tra Ayrton Costa e la sua ex fidanzata Candela Oyarzabal, modella e studentessa di marketing. I due erano legati da oltre due anni e Candela lo aveva accompagnato persino al Mondiale per Club. La separazione sarebbe avvenuta durante la competizione e pare che Candela non abbia preso bene la situazione. La giovane avrebbe lanciato alcune frecciatine sui social contro l’ex fidanzato e la presunta nuova compagna.

Nel frattempo, Wanda ha cercato di mantenere riservata la sua vita privata, evitando commenti diretti sulla presunta relazione. Tuttavia, secondo alcune fonti argentine, Costa avrebbe già presentato Wanda ai suoi amici più stretti, suggerendo che il legame tra i due stia diventando sempre più serio. Inoltre, la showgirl ha recentemente pubblicato immagini sui suoi profili social con i colori giallo e blu del Boca Juniors, alimentando ulteriormente le speculazioni.

La relazione tra Wanda Nara e Ayrton Costa è già diventata uno degli argomenti più discussi in Argentina. La showgirl argentina, spesso al centro dell’attenzione mediatica per le sue storie d’amore e per la sua carriera, sembra aver trovato un nuovo capitolo sentimentale accanto al giovane calciatore. Mentre i due continuano a mantenere un certo riserbo pubblico, i dettagli emersi lasciano poco spazio ai dubbi sulla loro frequentazione.