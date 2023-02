Chi sono i figli di Gigi D’Alessio: Claudio, Ilaria, Luca, Andrea e Francesco

Gigi D’Alessio è diventato padre cinque volte. I suoi figli sono il frutto di tre diverse relazioni: Claudio, Ilaria e Luca nati dal matrimonio con Carmela Barbato, Andrea nato dall’amore con Anna Tatangelo e, infine, Francesco arrivato dalla relazione con Denise Esposito.

Gigi D’Alessio e i figli Ilaria, Luca, Claudio e Andrea sono una famiglia di cinque persone.

Gigi D’Alessio è uno degli artisti più noti del panorama musicale italiano. Non è nota solo la sua musica, ma anche la sua vita privata. Il cantante ha cinque figli avuti da tre diverse relazioni: Claudio, Ilaria e Luca, nati dal matrimonio con Carmela Barbato, il quarto figlio Andrea, nato dalla relazione con Anna Tatangelo, e infine Francesco, nato dalla nuova compagna Denise Esposito.

Quanti figli ha Gigi D’Alessio con Carmela Barbato? Claudio, Ilaria e Luca.

Claudio, il primogenito, ha 36 anni e fa l’imprenditore. È fidanzato con Giusy Lo Conte e insieme hanno due figlie. In passato, però, ha avuto anche relazioni con personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Ilaria, la seconda figlia, ha 30 anni e si è laureata nel 2017. È piuttosto riservata e non condivide molto della sua vita privata sui social media.

Infine, Luca, il più giovane, ha 19 anni ed è attualmente il più noto dei tre fratelli. Ha partecipato ad Amici21, con il nome di LDA, e ha dimostrato di essere un vero talento musicale.

Andrea è il quarto figlio del cantante con Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio e il figlio Andrea

Dopo il divorzio da Carmela Barbato, Gigi D’Alessio ha intrapreso ufficialmente una relazione con Anna Tatangelo. La loro storia d’amore ha vissuto non pochi alti e bassi, anche se è durata diversi anni, e dal loro amore è nato Andrea, il 31 marzo 2010. Dopo 16 anni insieme, però, i due artisti si sono lasciati nonostante abbiano cercato in tutti i modi di mantenere viva la loro relazione, ma decidendo per il loro bene e anche per quello del bambino di Andrea di separarsi. Ora, il quarto figlio del cantante partenopeo ha 12 anni e non mancano scatti che lo ritraggono mentre si diverte insieme al padre e ai fratelli, con i quali ha sempre mantenuto un bellissimo rapporto.

Gigi D’Alessio ha accolto un nuovo membro della sua famiglia, Francesco, che è il suo quinto figlio.

Il quinto figlio del cantante è arrivato il 24 gennaio 2022. Si tratta del primo figlio del cantante con la sua nuova compagna, Denise Esposito, trentenne, con la quale la relazione è uscita allo scoperto un anno e mezzo prima della nascita del piccolo. Ad annunciare l’arrivo di un altro membro della famiglia D’Alessio è stato lo stesso cantante sui social media, dove ha postato la cartolina con tutte le informazioni sul bambino nel suo primo giorno di vita.