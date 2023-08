Chi sono i figli di Michela Murgia? Cosa fanno nella vita

L’essenza della famiglia scelta da Michela Murgia

Non si trattava di connessioni di sangue, ma di legami d’anima. Per Michela Murgia, la natura di questi rapporti non faceva alcuna differenza. La sua “queer family” – una famiglia che ha descritto nei suoi ultimi giorni – è un gruppo di persone che si sono scelte per amore reciproco e dedizione. Questi legami si manifestavano in:

Aiuti reciproci

Insegnamenti

Piccole azioni quotidiane come preparare una carbonara

La scrittrice definiva la sua famiglia un’utopia, ma era un modello che “ha funzionato per vent’anni”.

I quattro ‘figli d’anima’ di Michela

La famiglia queer di Michela era composta anche dai suoi quattro ‘figli d’anima’:

Raphael Luis

Francesco Leone

Michele Anghileri

Alessandro Giammei

Ognuno di loro è entrato nella vita di Michela in circostanze diverse, ma ciò che è rimasto costante è l’amore e il sostegno reciproco. Durante i momenti difficili di Michela, tutti si sono radunati nella casa che aveva acquistato a Roma – una dimora costruita con amore da tutti.

Raphael: Una storia speciale

Raphael, tra i quattro, è colui di cui si conosce di più. Michela ha condiviso la storia di come lei e la madre naturale di Raphael, Claudia, sono diventate madri. Raphael ha avuto un ruolo cruciale nel cementare questo legame, mostrando un’incredibile intelligenza emotiva nonostante le sfide esterne.

I volti della “Queer Family” di Murgia

Mentre in precedenza la famiglia queer di Michela potrebbe essere rimasta nell’ombra, i recenti post sui social media hanno portato questi legami alla luce:

Francesco Leone : un talentuoso cantante lirico

: un talentuoso cantante lirico Alessandro Giammei : un rispettato professore presso l’Università di Yale negli Stati Uniti

: un rispettato professore presso l’Università di Yale negli Stati Uniti Michele Anghileri: un appassionato attivista

Un tributo all’unicità della loro famiglia

Nonostante non abbia offerto molti dettagli sulle loro vite, Michela ha messo in evidenza il loro affetto reciproco. La celebrazione nel giardino della loro casa romana, in occasione del matrimonio di Michela con Lorenzo Terenzi, è stata una chiara rappresentazione della loro unità e amore.