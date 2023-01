Chi sono i fratelli di Matilde Gioli?

I fratelli e le sorelle di Matilde Gioli sono la sua fonte di motivazione e li ama così tanto da non volersi separare da loro, nemmeno quando ha dovuto lasciare la casa.

Matilde Gioli è una stella assoluta in ascesa nell’industria seriale italiana: i suoi occhi grandi ed espressivi sono un marchio di fabbrica che verrà ricordato negli anni a venire. Di lei si è già scritto molto e senza dubbio si parlerà ancora di più nei prossimi giorni, perché la sua professionalità e la sua maturità sono innegabili. Ma che dire dei suoi fratelli – Filippo, Francesco ed Eugenia? Tuffiamoci nelle loro storie e scopriamo cosa li rende così speciali!

Conoscete gli straordinari fratelli di Matilde Gioli! Immergetevi nelle loro stimolanti biografie, esplorate le loro straordinarie carriere e scoprite i segreti della loro vita privata!

Originari di Milano, i passionali Stefano Lojacono e Francesca Gioli hanno creato un bellissimo rapporto, con Matilde Gioli, la figlia maggiore, che è la loro sorella minore. Abbiamo anche qualche anticipazione sulla vita di Francesco, il terzo fratello.

Dopo essersi immerso nel mondo creativo del liceo artistico di Brera, si è laureato in sociologia all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, per poi elevare ulteriormente la sua formazione conseguendo un master in Sport Business Management alla 24Ore Business School. La sua passione per la conoscenza e la crescita lo ha spinto ad assumere il ruolo di Experience Marketing e Digital PR presso Pinko, una stimata azienda specializzata in abbigliamento, scarpe, borse e accessori di moda femminile. Dal marzo 2022 ricopre con successo questa posizione.

Filippo, il più giovane dei due (1990), svolge un lavoro d’ufficio, anche se i dettagli della sua posizione rimangono sconosciuti. Ha un anno in meno di Matilde!

Infine, c’è Eugenia, la più giovane della casa, a cui Matilde è incredibilmente legata. In una serie di foto condivise sui social media, si nota chiaramente la forte somiglianza tra le due. Eugenia ha gli stessi grandi e bellissimi occhi azzurri, ma leggermente più scuri. Senza dubbio, le due sono come due gocce d’acqua!

Nonostante la tentazione di lasciare Milano, Matilde ha scelto di restare vicino ai fratelli dopo la straziante perdita dell’amato padre Stefano, avvenuta nel 2013. Il vuoto devastante che ha seguito la sua scomparsa ha lasciato un vuoto irreparabile nel suo cuore.

Nel tentativo di far fronte alla devastante perdita, l’artista ha scelto di rimanere vicino alla sua amata famiglia, pronta ad affrontare qualsiasi cosa possa accadere. I dettagli del legame tra i fratelli e le loro risorse rimangono sconosciuti.

Scoprite tre fatti affascinanti sui fratelli di Matilde Gioli!

Francesco ha intrapreso con entusiasmo progetti ambiziosi con marchi famosi come Nike, Pirelli, Inter, Michael Kors e la prestigiosa Mostra del Cinema di Venezia.

Il provino di Matilde per Il capitale umano, il film di Paolo Virzì che ha lanciato la sua carriera, è stato un colpo di fortuna: aveva solo accompagnato il fratello a giocare a basket.

“Filippo è innegabilmente quello che mi ha rubato il cuore prima di tutto. Polli, tua sorella ti adora oltre misura”, ha dichiarato Matilde con passione sui social media.