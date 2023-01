Chi sono i Me contro Te? Vita privata, matrimonio, vero nome di Luì e Sofì

Chi sono Me vs. You, i giovani YouTubers e influencers più popolari tra i bambini in Italia?

I bambini italiani conoscono bene il duo Me contro te, che ha fatto scalpore grazie ai loro video e al loro film. Sofia Scalia e Luigi Calagna hanno raggiunto la fama grazie al loro canale Youtube e vale la pena approfondire la loro storia.

Sofia Scalia e Luigi Calogna sono due personaggi che richiedono ulteriori presentazioni.

Sofia Scalia e Luigi Calagna sono una coppia di YouTuber di Palermo. Sofia, nata il 14 maggio 1997, ha 23 anni, mentre Luigi, nato il 6 dicembre 1992, ha 28 anni. Luigi ha inizialmente studiato Farmacia all’Università di Palermo, ma ha cambiato il suo corso di studi in Scienze della Comunicazione, che ora segue insieme a Sofia. Hanno portato la loro collaborazione a un livello superiore studiando insieme.

Luigi e Sofia sono fidanzati?

Luì e Sofia si sono incrociati nel 2012 grazie a un amico comune del cugino di Sofia. Luì si è subito invaghito di Sofia, anche se inizialmente era titubante a causa della differenza di età. Alla fine si sono innamorati e hanno iniziato a collaborare a progetti, debuttando infine su YouTube. Ora sono fidanzati, anche se alcuni credono erroneamente che siano parenti o solo amici.

Il lancio e la ricezione dei contenuti su YouTube sono stati ben accolti.

Il 4 ottobre 2014, Luì e Sofì hanno pubblicato il loro primo video su YouTube. Come hanno ricordato in seguito, “il primo video è stato visto solo dai nostri genitori” e non avevano alcuna aspettativa di successo. Il video presentava una sfida, chiamata The Maze Runner Challenge, basata sul film fantasy interpretato da Dylan O’Brien. La sfida prevedeva che entrambi i partecipanti creassero dei labirinti e l’altro cercasse di risolverli nel minor tempo possibile. Nonostante la scarsa qualità del video iniziale, i due hanno perseverato e alla fine hanno raggiunto il successo che hanno oggi. I loro video presentano contenuti come giochi, sfide e altri argomenti che attraggono il loro pubblico giovane ma impegnato.

Il successo di Me vs. You è stato ampiamente celebrato.

È passato un po’ di tempo dalla sfida di Maze Runner e i due YouTuber hanno pubblicato costantemente video ogni giorno, anche nei giorni festivi. Dopo aver raggiunto il successo su YouTube con 5,6 milioni di iscritti e oltre un milione di visualizzazioni per video, i due sono passati al grande schermo. Il film, intitolato Me vs. You The Movie: The Revenge of Mr. S, è uscito nelle sale il 17 gennaio 2020, distribuito da Warner Bros. Pictures. Il film si è rivelato un grande successo, guadagnando quasi 10 milioni.

Quali sono i rispettivi stipendi di Me e You?

La Me Against You Ltd., di cui sono registi, ha avuto un enorme successo negli ultimi anni. Il loro film ha guadagnato oltre 10 milioni di euro e il loro merchandising e i loro video hanno generato una fortuna impressionante. Nel 2018 hanno guadagnato quasi 3 milioni di euro, un aumento significativo rispetto ai 500 mila euro dell’anno precedente.

Il marchio Me against you

I due ragazzi si sono espansi oltre il regno dei film e dei video, lanciando il loro marchio di abbigliamento, giocattoli, articoli scolastici e un album di figurine. Inoltre, hanno recentemente scritto una serie di libri di fiabe della buonanotte intitolati Divertiti con Luì e Sofì. Nel 2017 hanno collaborato con Disney Channel, creando una serie intitolata Like Me, oltre a un game show di sfida Disney – Me vs. You.

Chi sono Kira e Ray

La canzone di Me vs. You cita Kira e Ray, i due piccoli canini di proprietà della coppia. Kira è stata inizialmente adottata dalla nonna di Sofia e da allora è diventata un animale domestico molto amato dai suoi due nuovi proprietari. Successivamente, hanno accolto un chihuahua a pelo lungo di nome Ray, molto desiderato da Luì. Questi due canini hanno attirato molta attenzione e hanno anche i loro account Instagram, dove mostrano la meravigliosa vita che conducono.