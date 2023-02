Chi sono i Pooh e perché si sono sciolti?

I Pooh sono stati un famoso gruppo musicale italiano, attivo dal 1966 al 2016. Hanno iniziato come una band beat a Bologna e poi hanno sviluppato uno stile pop-rock melodico e sofisticato, con influenze folk, country e progressive. Tra i loro successi più noti ci sono “Parsifal”, “Noi due nel mondo e nell’anima”, “Tanta voglia di lei”, “Chi fermerà la musica” e “Dove comincia il sole”. I componenti storici del gruppo sono stati Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Stefano D’Orazio

Significato nome Pooh

Il nome Pooh è ispirato all’orsetto Winnie, protagonista della serie di romanzi per ragazzi ideata da Alan Alexander Milne e poi diventata famosa con i cartoni animati della Disney. Il nome Pooh, secondo Milne, sarebbe il nome di un cigno incontrato da suo figlio Christopher. I Pooh, però, non si sono sempre chiamati così: la band nacque a Bologna nel 1962 con il nome di Jaguars, poi cambiato in Pooh nel 1966. Il motivo del cambio di nome non è chiaro, ma sembra che fosse una scelta ironica e provocatoria, dato che Pooh in inglese significa anche “bah” o “puzza”.

Perchè si sono sciolti i Pooh

I Pooh si sono sciolti il 30 dicembre 2016, dopo un tour che ha visto il ritorno sul palco di Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli. Il motivo dello scioglimento non è stato chiarito ufficialmente, ma sembra che ci fossero delle divergenze tra i componenti della band, in particolare tra Roby Facchinetti e Dodi Battaglia. Facchinetti ha dichiarato di aver preso atto della volontà degli altri di chiudere la storia dei Pooh, ma di non essere d’accordo con questa scelta. Battaglia, invece, ha detto di aver sentito il bisogno di cambiare e di fare qualcosa di diverso. I Pooh hanno comunque annunciato una reunion per il Festival di Sanremo 2023, dove si esibiranno con Riccardo Fogli.

Cosa fanno oggi i componenti

I componenti dei Pooh hanno intrapreso delle carriere soliste dopo lo scioglimento della band. Roby Facchinetti, il tastierista e voce principale del gruppo, ha pubblicato diversi album e singoli, tra cui “Insieme” con suo figlio Francesco, e ha partecipato a vari programmi televisivi, come “The Voice Senior” e “Celebrity Hunted”. Dodi Battaglia, il chitarrista e voce secondaria, ha collaborato con altri artisti, come Mario Biondi, e ha realizzato un album live, “Perle”, con le sue canzoni preferite dei Pooh. Red Canzian, il bassista e voce terziaria, ha pubblicato il suo primo album da solista, “Testimone del tempo”, nel 2018, e ha partecipato a “Ballando con le stelle” nel 2019 . Stefano D’Orazio, il batterista e paroliere, ha scritto diversi libri, tra cui “Pooh. La nostra storia”, e ha condotto una trasmissione radiofonica, “Stefano D’Orazio Show”, fino alla sua morte nel 2020, a causa del Covid-19 .