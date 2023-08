Chi sono i Rhomanife: Una leggenda del Reggae Barese

Dalle Radici a Icona Musicale

Nati nel cuore pulsante del rione Libertà di Bari, i Rhomanife rappresentano una fusione perfetta di musica, fede e speranza dal lontano 1985. Fondati dai visionari Gianni Somma e Pino Di Taranto, questa band ha attraversato le mutevoli mille facce dell’underground barese, evolvendo da sonorità rock antiche ai vibranti ritmi reggae giamaicani, ed espandendosi ben oltre i confini del capoluogo pugliese.

Oltre la Musica: Un Messaggio di Fede e Fraternità

Lungo le strade tracciate dalla cultura reggae e dal richiamo biblico, i Rhomanife non si limitano a produrre melodie. La loro musica è un potente veicolo di un messaggio di fede intriso di valori universali come l’amore e la pace. Lontani dalle tradizionali istituzioni religiose, la band avvicina tutti coloro che credono nella fratellanza e nell’unità dell’umanità.

Una Mission Culturale

Eventi innumerevoli, organizzati per anni

Dancehall aperte a un pubblico eterogeneo e diversificato

Concerti autogestiti con artisti internazionali

Produzione di album musicali e sound system

Questo non è solo un progetto musicale. È una family-crew, un coagulo di amici e appassionati, che condividono non solo musica, ma anche valori, pane e solidarietà, facendo parte di una vasta rete di sound system e gruppi non solo pugliesi ma italiani.

La Musica dei Rhomanife: Un Viaggio Umano e Spirituale

I Rhomanife producono reggae del Sud, cantato sia in italiano che in inglese, offrendo uno spaccato di vita e esperienza che va oltre la semplice melodia. I loro testi, profondamente radicati nella Bibbia, sono versi che si trasformano in preghiere, invocando l’unità umana e un futuro radioso di cambiamenti.

E quando si entra nel loro spazio di prova, si avverte un’atmosfera di accoglienza universale: un luogo in cui ogni individuo è benvenuto e dove regna la fratellanza, accompagnata dalla magia della reggae music dal vivo.

Traiettoria e Formazione Attuale

L’indipendenza ha sempre contraddistinto i Rhomanife. Nel loro percorso:

4 CD prodotti

Numerosi videoclip

Oltre 2500 eventi e concerti, sia in Italia che all’estero

La band ha solcato palchi in nazioni come Spagna, Malta, Ungheria, Albania, Rep. Ceca e Svizzera.

Membri Attuali

Gianni Somma: Voce e chitarra

Voce e chitarra Pino Di Taranto: Basso

Basso Filomena De Leo: Voce

Voce Antonella Lacasella: Voce

Voce Nicola Boccuzzi: Chitarra

Chitarra Enrico Elia: Tastiere

Tastiere Francesco Bartoli: Batteria

“Love Is My Way”: Un Inno all’Amore

Il nuovo videoclip Love Is My Way sottolinea l’impegno dei Rhomanife di diffondere gioia e felicità. Con un ritmo suadente e arrangiamenti melodici, il brano mira a toccare l’anima e ispirare l’amore incondizionato verso il prossimo. Una testimonianza della loro dedizione alla Verità, alla Fede e, soprattutto, all’Amore.