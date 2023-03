Chi sono Ilaria, Clara e Valentina figlie di Pupo? Età, lavoro e vita privata

Pupo circondato da tre figlie: il celebre cantautore toscano è benedetto da una famiglia unica e straordinaria.

Pupo, con tre figlie, a 64 anni il cantautore toscano è felicemente immerso in un mondo femminile. La sua storia è davvero singolare, poiché accanto a lui ci sono una moglie e un’altra donna, che è come una seconda moglie, non un’amante. La sua vita amorosa è stata piuttosto intricata ma estremamente appassionata.

Pupo, nato nel ’55, sposò Anna a 19 anni e da questo matrimonio nacquero due figlie: Ilaria, che oggi ha 47 anni, e Clara, di 19 anni più giovane. Tuttavia, c’è anche un’altra figlia, Valentina, riconosciuta solo in seguito. Sì, perché la ragazza è nata da una breve relazione con una fan.

Per di più, da circa trent’anni, Enzo Ghinazzi, noto come Pupo, vive anche con un’altra donna. Ha incontrato Patricia Abati, che all’epoca era sposata con il proprietario di uno studio di registrazione dove lui registrava. Se ne è innamorato, ha voluto averla al suo fianco, ma ha deciso di non lasciare la moglie. Così vive praticamente con entrambe (Patricia fa anche da manager) che, dopo un’iniziale situazione conflittuale, hanno trovato un compromesso. Anna vive con lui, Patricia a Firenze, ma trascorrono parte delle vacanze insieme e sono in contatto durante i tour del cantante.

Pupo e le tre figlie: Ilaria e Clara gestiscono la gelateria di famiglia

Ma chi sono e cosa fanno le tre figlie di Pupo? Ilaria Ghinazzi gestisce insieme alla sorella Clara il locale di famiglia, “Gelato al Cioccolato da Pupo” a Ponticino, il loro paese natale. Ha avuto anche due bambini, Leonardo nel 1999 e Viola l’anno successivo, ma non ama i social media o essere sotto i riflettori, diversamente dalla sorella.

Valentina Ghinazzi è invece la terza figlia di Pupo. L’ha riconosciuta tardi, ammettendo l’errore durante un’apparizione a Domenica In: “È stato un mio errore perché non sono stato capace di darle il mio cognome subito. Ho aspettato sei o sette anni per riconoscerla. Ora abbiamo un rapporto meraviglioso”. Inoltre, l’ha reso nonno per la terza volta, un bambino nato nel 2012.

Qual è il rapporto del cantante di ‘Su di noi’ con le tre figlie? Lo aveva raccontato a Barbara D’Urso: “Se conosceste la mia famiglia e le mie figlie – aveva detto – e volessimo fare un paragone con quelle di altri colleghi, la discussione finirebbe subito. Perché ho una famiglia esemplare. Tutte persone normali, il più anormale sono io. Amo le mie compagne, sono innamorato pazzamente di loro. Faccio l’amore con loro allo stesso modo, in maniera equa e naturale”.

Nonostante la complessità della situazione familiare, Pupo è riuscito a mantenere un legame forte e amorevole con tutte e tre le sue figlie. La famiglia speciale formata da Pupo è un esempio di come l’amore e il rispetto possano superare gli ostacoli e creare un’armonia unica tra persone diverse.

In definitiva, il cantautore toscano ha costruito un rapporto speciale con la sua famiglia allargata, che comprende la moglie, l’altra donna e le tre figlie. Insieme, nonostante le sfide, sono riusciti a trovare un equilibrio e a vivere una vita piena d’amore e di rispetto reciproco. La storia di Pupo e della sua famiglia è un esempio di come l’amore possa superare le barriere e creare un legame duraturo e significativo.