Chi sono la moglie e l’amante di Pupo? Nomi, età, figli, lavoro e vita privata

Pupo è un talento incredibile e non sorprende che la sua musica sia così popolare, anche tra le generazioni più giovani. Ma sapevate che la vita privata di Pupo è ancora più affascinante? Si dice che l’artista abbia una moglie e un’amante! Ecco cosa abbiamo scoperto sulla sua affascinante storia.

Chi è la moglie di Pupo?

Pupo e Anna si sono dedicati con passione l’uno all’altra fin da giovani, quando si sono sposati e hanno intrapreso il viaggio della loro vita. Hanno dato il benvenuto al mondo a due splendide figlie e da allora la loro unione è stata fonte di gioia e amore.

Ilaria e Clara sono nate dall’unione appassionata di Pupo e Anna, anche se Pupo ha avuto una figlia fuori dal matrimonio, Valentina. Anna è una donna molto riservata che preferisce tenere la sua vita lontana dagli occhi del pubblico. I due sono beatamente innamorati dal 1975 e Anna ha sempre condiviso le gioie della vita con l’amato marito. Lei è una manager e i due hanno potuto fare molte esperienze insieme.

È possibile che Pupo abbia un amore segreto?

Il matrimonio di Anna ed Enzo è stato forte e duraturo, ma si è evoluto nel corso degli anni in un modo che non tutti condividono. L’amore della coppia per l’altro è ancora forte, ma hanno scelto di intraprendere un percorso unico che li ha portati a raggiungere nuove vette. Alla fine degli anni ’80, una terza persona si è unita alla loro relazione, formando un appassionato triangolo amoroso.

Patricia Abati è colei che ha rubato il cuore di Pupo. Anna la accolse nella sua vita e da allora i due vivono una relazione poliamorosa. Per qualche tempo hanno vissuto sotto lo stesso tetto. Prima di conoscere Pupo, Patricia era manager e sposata con un cantante, amico intimo di Pupo, di cui non si hanno notizie. Enzo è un vero romantico e di mentalità aperta, per questo ha scelto di sperimentare un tipo di amore più anticonvenzionale di quello che molte coppie oserebbero.