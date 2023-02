Chi sono le sorelle di Chiara Ferragni cosa fanno?

Chiara, Valentina e Francesca Ferragni sono donne molto stimate, caratterizzate da forza e determinazione. Si sono guadagnate l’ammirazione di molti per essere un esempio di ciò che si può ottenere quando si lavora duramente e si ignora qualsiasi critica. La maggiore delle sorelle Ferragni è Chiara, nata a Cremona nel 1987. Francesca è nata nel 1989 e Valentina, la più giovane, è nata nel 1992.

Chiara Ferragni non ha bisogno di presentazioni: è una delle influencer più conosciute e adorate al mondo. Nel 2009, insieme all’allora fidanzato Riccardo Pozzuoli, ha fondato il blog di moda The Blonde Salad, che ha avuto un successo immediato e l’ha catapultata a diventare una figura molto discussa sul web. Successivamente sono iniziate le prime collaborazioni importanti, tra cui il lancio della sua omonima linea di scarpe nel 2010, una collaborazione con Steve Madden nel 2013 e una copertina di Vogue Spagna nel 2014.

Chiara Ferragni ha visto il suo seguito salire alle stelle grazie al suo profilo ufficiale su Instagram, guadagnandosi un posto tra i migliori influencer del mondo. Nel 2015, secondo Forbes, è stata inserita tra le persone più influenti sotto i 30 anni. Non solo, ha fondato la sua società, TBS Crew Srl, di cui è presidente e amministratore delegato. Questo le ha dato l’opportunità di espandere il suo marchio a scarpe, abbigliamento, gioielli e accessori. Inoltre, è stata nominata membro del consiglio di amministrazione di Tods.

Nel 2016, Chiara Ferragni e Fedez si sono fidanzati dopo che il rapper ha inserito il suo nome in una delle sue canzoni e l’ha successivamente stuzzicata su Instagram. La coppia si è sposata nel 2018 e da allora ha dato il benvenuto a due bambini, Leone e Vittoria.

I doppi cognomi di Chiara Ferragni e dei suoi figli hanno suscitato attenzione.

Molti follower sono curiosi di sapere perché i secondi nomi di Leone e Vittoria Ferragni siano entrambi Lucia. Non si tratta di un secondo nome, ma del cognome di Fedez. Chiara e Federico hanno scelto di concedere ai loro figli il privilegio di avere entrambi i cognomi.

Chiara Ferragni ha conseguito la maturità classica e si è inizialmente iscritta a Giurisprudenza presso l’Università Bocconi di Milano, anche se non ha completato gli studi. Ha raggiunto rapidamente il successo online ed è riuscita a passare in breve tempo a una carriera imprenditoriale a tempo pieno.

Chiara Ferragni: patrimonio

Si stima che Chiara Ferragni abbia accumulato un patrimonio di 40 milioni di euro. Il suo rapido successo e la sua prosperità l’hanno portata a diventare un caso di studio all’Università di Harvard, dove il suo modello di business è stato esaminato a fondo.

Francesca Ferragni è l’unica sorella che ha scelto di intraprendere la carriera di dentista, specializzandosi in igiene dentale. Le piacciono moltissime attività, tra cui lo sport, la vita all’aria aperta, la gastronomia e i viaggi. Inoltre, è un’appassionata di fotografia e spesso condivide le sue immagini sulla sua pagina ufficiale di Instagram. Inoltre, si è affermata come influencer nei settori della moda, della bellezza e del cibo, collaborando con numerosi marchi importanti.

La sorella di Chiara Ferragni, Francesca, si sta avvicinando rapidamente al giorno del suo matrimonio.

Alcune settimane fa, Francesca Ferragni ha rivelato di aspettare un bambino. Per commemorare il suo 33° compleanno, Riccardo Nicoletta l’ha sorpresa con una romantica proposta di matrimonio. Francesca ha accettato.

Valentina Ferragni

Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara Ferragni, è un’influencer che collabora con rinomati marchi di moda e li promuove attraverso le sue piattaforme di social media. Ha riconosciuto alla sorella il merito di averla ispirata a intraprendere una carriera in questo campo e ha anche fondato il suo marchio di gioielli, Valentina Ferragni Studio, nel 2020. Valentina ha una relazione con Luca Vezil, igienista dentale, influencer e social media strategist, con il quale convive e condivide un cane domestico, Pablo.

Le sorelle di Chiara Ferragni sono molto attive sui social media.

Valentina ha usato il suo profilo social per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi come il body shaming, che ha sperimentato personalmente più volte. Nel corso degli anni, sui suoi profili e su quelli di Chiara Ferragni sono stati postati molti commenti dispregiativi sul suo fisico, sostenendo che è troppo formosa per lavorare nell’industria della moda. Inoltre, Valentina sottolinea spesso l’importanza della salute e della prevenzione. Di recente, ha notato un piccolo brufolo sulla fronte che si è rivelato un cancro alla pelle; tuttavia, era localizzato e non ha subito conseguenze negative. Vuole assicurarsi che i suoi follower comprendano l’importanza della salute e prende il suo messaggio molto seriamente.