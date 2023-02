Programmi Tv Stasera oggi 11 febbraio 2023: Film live da non perdere

Su Rai Uno, il Festival di Sanremo andrà in onda su Canale 5, seguito da C’é posta per te nella serata dell’11 febbraio 2023. Per la serata di sabato 11 febbraio 2023, abbiamo organizzato la programmazione in sezioni tematiche per offrire una visione più organizzata. Ogni rubrica di cinema e attualità è accompagnata da un riassunto della trama o del contenuto dell’episodio. Di seguito sono riportati i palinsesti serali dei principali canali televisivi in chiaro e non.

FILM

Alle 20.30 su Rai Tre andrà in onda Liar Love – Gone Girl. Nick e Amy sembrano essere una coppia perfetta, ma il loro trasferimento in una piccola città di provincia ha causato loro problemi finanziari e lavorativi. Nel giorno del loro quinto anniversario di matrimonio, Amy scompare misteriosamente e Nick è il primo sospettato a causa della mancanza di un alibi. Alle 21.20 su Rai 4 verrà trasmesso Bent – Polizia criminale. Danny Gallagher, detective della narcotici, viene accusato ingiustamente dell’omicidio di un suo collega e, una volta uscito di prigione, è deciso a vendicarsi di chi gli ha fatto un torto. Su Rai Movie alle 21.20 verrà proiettato Suburra. La madre di Forrester chiede al figlio di aiutarla a portare in salvo un personaggio di alto livello del Cremlino, che intende tradire il suo Paese e chiedere asilo negli Stati Uniti. Su Italia 1 alle 21.23 andrà in onda Spie sotto copertura. Questo film d’animazione combina avventura, azione e commedia: una spia e uno scienziato uniscono le forze per salvare il mondo. Su Rete 4, alle 21.30, un ex campione di calcio allenerà una squadra di ragazzi in Versilia per una sfida contro i Marines. Su Sky Cinema alle 21.15 andrà in onda Attacco al potere. Un agente viene sollevato dall’incarico dopo la morte della First Lady e deve lottare per proteggere la vita del Presidente da una minaccia incombente. Infine, alle 21.00 su Iris, verrà trasmesso Ipotesi di complotto. Un tassista paranoico di New York diventa un obiettivo della CIA e scopre che i suoi sospetti erano giustificati.

TELEFILM

Sintonizzatevi su Rai Due alle 21.40 per FBI. La signora Forrester chiede l’assistenza del figlio per mettere al sicuro un alto funzionario del Cremlino, deciso a disertare dalla sua patria e a chiedere asilo negli Stati Uniti. Rai 4 trasmetterà Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno alle 21.20. Ray Breslin è a capo di una squadra specializzata nella sperimentazione di prigioni di massima sicurezza. Uno dei suoi membri più esperti, Shu Ren, viene inaspettatamente rapito e inviato nella prigione conosciuta come Ade.

INTRATTENIMENTO

Sintonizzatevi su Rai Uno alle 21.25 per la diretta del 73° Festival della canzone italiana dal Teatro Ariston di Sanremo, con la direzione artistica di Amadeus. Amadeus sarà affiancato da Gianni Morandi e Chiara Ferragni per presentare questo evento speciale.