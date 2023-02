Marina di Guardo e Marco, padre e madre di Chiara Ferragni che lavoro fanno i genitori?

Marina di Guardo e Marco sono i genitori di Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice. Questo articolo esplorerà le loro rispettive professioni e il loro rapporto con la figlia.

Marina Di Guardo e Marco Ferragni sono i genitori della celebre fashion blogger Chiara Ferragni. L’influencer ha sempre parlato con affetto della sua famiglia, che compare spesso sul suo profilo Instagram. In più occasioni, Chiara ha riconosciuto ai suoi genitori il merito di averle infuso la fiducia e l’ambizione di perseguire le sue aspirazioni. La coppia si è separata quando Chiara aveva solo quindici anni, ma ognuno di loro è rimasto coinvolto nella sua vita. Oggi sono nonni orgogliosi di Vittoria e Leone, figli del matrimonio di Chiara con il marito Fedez.

Qual è l’età di Marco Ferragni, il padre di Chiara?

Marco Ferragni è un privato, con una professione di odontoiatra e uno studio di successo a Cremona insieme alla figlia Francesca. Sebbene sia noto per avere un account Instagram con un notevole seguito, non si sa molto della sua vita privata, compresa la sua età esatta. Marco Ferragni è un appassionato di sport, in particolare di sci e windsurf. Anche il suo patrimonio è sconosciuto, nonostante la figlia Chiara abbia riconosciuto l’agiatezza della sua famiglia. Chiara ha anche rivelato a Vanity Fair di non essere come nessuno dei due genitori, descrivendosi come più positiva.

Nella sua biografia su Instagram, Marco si definisce dentista, freerider, windsurfista, padre e nonno orgoglioso. La Ferragni ne ha parlato con Vanity Fair, osservando: “Mio padre è riservato di fronte al turbine “Ferragni”, anche se ne va fiero. Mia madre è più rock, come me. In definitiva, però, non ho preso da nessuno dei due: sono molto più ottimista”.

Chi è la compagna di Marco Ferragni

Marco Ferragni, padre di Chiara Ferragni, tiene alla privacy quando si tratta della sua vita sentimentale. Si sa che da alcuni anni ha una relazione stabile con una compagna sconosciuta e che insieme hanno un figlio. Il bambino è molto più giovane di Chiara, Valentina e Francesca. Si dice che il figlio si chiami Lorenzo. Chiara Ferragni lo considera un fratello a tutti gli effetti. La notizia è stata resa pubblica quando Chiara ha postato sul suo account Instagram una foto del fratello e del figlio che giocano insieme. Lo stesso Marco Ferragni ha dichiarato nella sua biografia di Instagram di essere padre quattro volte.

Marina Di Guardo è la madre di Chiara Ferragni.

Marina Di Guardo, donna di successo e di talento, è la madre di Chiara Ferragni. Con l’ex marito Marco ha vissuto per un lungo periodo a Cremona, ma le sue radici sono in Sicilia. La signora Di Guardo è un’acclamata scrittrice, specializzata in noir avvincenti. Dichiara di aver iniziato a scrivere dopo la nascita di Valentina Ferragni.

Prima di affermarsi come scrittrice, Marina Di Guardo ha lavorato nello showroom Blumarine, gestendo le vendite e le relazioni con la stampa. L’autrice ha spesso raccontato di aver vissuto un’adolescenza difficile a causa di un rapporto conflittuale con il padre. “Ero una ragazza attraente ma molto riservata e lui non mi permetteva di fare nulla”, ha dichiarato. “Quando avevo 18 anni, dovevo essere a casa entro le 17 e lui chiedeva ai miei fratelli maschi – ai quali era permesso tutto – di controllarmi. All’ultimo anno di liceo classico non riuscivo a tollerarlo: Ho interrotto gli studi e sono andata via di casa, a Milano.

Per mantenermi, ho assunto diversi ruoli come modella, dimostratrice di prodotti, baby sitter e animatrice al Club Med. Tornavo a casa per visitare mia madre quando non c’era il marito, che l’aveva dichiarata “morta per lui” quando ero partita. Si trattava di uno stile di vita impegnativo e la paura di non riuscire a finire la scuola pesava molto sulla mia mente. Di conseguenza, due anni dopo sono tornata e, con grande sforzo, sono riuscita a ottenere il diploma di scuola superiore.

Nel 2011, grazie all’incoraggiamento delle mie figlie, ho preso l’iniziativa di acquistare un computer e di avere fiducia in me stessa. Dopo essermi documentata su come pubblicare un libro online, ho inviato il mio manoscritto a numerose case editrici. Otto mesi dopo, Nulla Die, una piccola casa editrice legata all’eredità siciliana dei miei genitori, ha accettato il mio lavoro. Questo mi è sembrato un segno di fortuna.

Marina Di Guardo si divide tra Cremona e Milano per stare vicino ai nipoti. Chiara ha spesso parlato di come l’ambizione e la forza della madre l’abbiano ispirata a ritagliarsi la propria strada. La scrittrice, attraente e attiva su Instagram, è spesso comparsa nei post della figlia, anche come modella. “Non è facile perché Chiara è molto pubblica”, ha detto, “Ogni giorno c’è una storia scandalosa o qualcosa di spiacevole. Ma vedo che lei sa come gestire la situazione: non si fa condizionare. Credo che questo sia dovuto al fatto che io, donna volitiva, ho cresciuto tre figlie, facendo in modo di farle sentire apprezzate e sicure di sé”.

Ricordo che quando Chiara frequentava la prima elementare, arrivò a casa angosciata perché aveva scoperto che una sua compagna di classe sapeva leggere e scrivere da quando aveva quattro anni e lei no. La rassicurai che non era importante, che avrebbe sviluppato questa abilità e che avrebbe raggiunto grandi traguardi nella vita. Mi guardò e mi chiese se ne ero sicura. Lei e i suoi fratelli erano molto attenti a me e io mi sentivo una super mamma per loro. Tuttavia, durante la mia adolescenza, mi hanno mentito in diverse occasioni. Non ho mai voluto essere una mamma indulgente; se lo fossi stata, avrei dovuto comprendere e perdonare troppe cose.

Marina ha parlato spesso del legame tra Chiara Ferragni e le sue sorelle, Francesca e Valentina. Ha dichiarato: “Erano anni che non la vedevo molto a causa dei suoi continui viaggi. Ai miei conoscenti dico sempre: perché non ha fatto una carriera di successo qui a Cremona? Non mi è mai importato della fama, volevo solo che fossero tutti contenti. Il mio rapporto con Francesca e Valentina è rimasto lo stesso di prima: sono sempre aperte e sincere con me. Le ho cresciute senza alcuna parzialità e sembra che tutte la pensino allo stesso modo, anche se Chiara ha uno stile di vita diverso”.

Il rapporto di Marina Di Guardo con le figlie è di grande importanza.

Chi sono i genitori di Fedez

Passando ai genitori del marito di Chiara Ferragni, il rapper Fedez (nome d’arte di Federico Lucia), Fedez è nato a Buccinasco, un piccolo paese dell’hinterland milanese, dove ha trascorso gran parte della sua adolescenza con i genitori. Il padre, Franco Lucia, ha 61 anni e nel corso della sua carriera ha lavorato come orafo e poi come magazziniere.

Le immagini condivise da Chiara Ferragni sembrano indicare che il padre di Fedez sia molto competente in cucina. La madre di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, comunemente chiamata Tatiana, è la sua manager. Fedez ha riconosciuto al padre il merito di avergli trasmesso l’attitudine alla vendita.

La madre è stata una presenza costante nella sua vita fin dall’inizio della sua carriera, incoraggiandolo continuamente a perseverare. I due sono molto legati e condividono molte affinità in termini di etica del lavoro e natura impulsiva.