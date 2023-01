Chi sono le sorelle Gigi e Marisa Passera

Le Sorelle Passera, rinomate food blogger, autrici e personaggi televisivi, sono diventate famose in Italia per la loro maestria nel preparare ricette semplici e confortanti.

Generi di Conforto, il libro di cucina creato dalle sorelle Passera, ha guadagnato un’immensa popolarità grazie alle sue ricette semplici che riflettono il loro comune entusiasmo per la cucina. Gigi e Marisa, come vengono affettuosamente chiamate, hanno iniziato il loro percorso come blogger e ora sono arrivate in libreria. Conoscete questi due personaggi vivaci attraverso il loro libro!

Gigi e Marisa Passera chi sono?

Gigi Passera è il più anziano dei due. La sua data di nascita esatta è incerta, ma si sa che è nata a Milano sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Creativa e materna, tra i due è quella più appassionata di scrittura e di alimentazione. Non ci sono informazioni disponibili online sul vero nome di Gigi Passera.

Sono disponibili una serie di piatti deliziosi, preparati con semplicità e creatività.

Marisa Passera, nata a Milano il 30 gennaio 1973, è un Acquario e una nota conduttrice televisiva e radiofonica. È principalmente associata a Radio Deejay, dove ha guadagnato fama grazie al suo lavoro nel programma Pinup. Era conosciuta con lo pseudonimo di La Giada mentre lavorava in coppia con La Pina.

È apparsa in diversi programmi televisivi come Cronache Marziane (Italia 1, 2004-2005), Quelli che il Calcio (2011-2012) e Celebrity Masterchef Italia (2017). A partire dalla stagione 2019-2020, sarà presente su FoodNetwork al canale 33 con il suo programma “The Fork Diaries”.

Qual è la residenza delle sorelle Passera?

Non è chiaro dove risiedano, tuttavia è ragionevole supporre che entrambe vivano a Milano o nelle vicinanze, il loro luogo di nascita, per far fronte ai loro impegni lavorativi.

Le sorelle Passera

Le sorelle Passera sono un gruppo intrigante di individui, e qui ci sono tre fatti su di loro che sono particolarmente degni di nota:

Le informazioni disponibili sullo stato di frequentazione di Gigi sono limitate. È stato confermato che è sposata e ha un figlio. Per maggiori dettagli, seguitele su Instagram.

I due hanno spesso attribuito alle loro nonne il merito di aver instillato in loro l’amore per la cucina, nonostante la madre non fosse portata per questo.

Gigi ha creato la ricetta iniziale del blog, Do the Funky Chicken, un panino con cotoletta di pollo (il suo piatto preferito), mentre Marisa ha sviluppato una Mozzarella in Carrozza con Avocado, ‘Nduja e Bottarga, ideale per i postumi di una sbornia.