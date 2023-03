Chi sono Maria e Catello Celentano, madre e padre di Angela Celentano scomparsa sul Monte Faito

Maria e Catello Celentano sono i genitori di Angela Celentano, la bambina svanita sul Monte Faito (Napoli) nel 1996. Tra indizi svaniti e nuove segnalazioni, la storia di una famiglia che combatte instancabilmente per ritrovare la figlia.

La loro esistenza si è trasformata radicalmente il 10 agosto 1996, quando la figlia di soli 3 anni è scomparsa enigmaticamente senza più essere ritrovata. Maria e Catello Celentano sono i genitori della piccola Angela, scomparsa sul Monte Faito durante una gita familiare. Conosciamo la loro vicenda, il dolore e la loro lotta incessante per scoprire la verità.

Chi sono Maria e Catello Celentano, genitori di Angela Celentano?

Maria e Catello Celentano, madre e padre di Angela Celentano, si sono battuti per ritrovare la figlia scomparsa sul Monte Faito all’età di 3 anni. Era il 10 agosto 1996 quando le tracce della piccola svanirono enigmaticamente, inghiottite in un mistero irrisolto che attraversa i decenni.

Nella scheda dedicata al caso di Angela Celentano sul sito web di Chi l’ha visto? emerge un’istantanea della storia della sua famiglia. Mamma Maria è una casalinga, papà Catello un operaio e il loro è un legame saldo.

Uniti dall’amore e dalla stessa lotta incessante: ritrovare la figlia Angela. Oltre a lei, Maria e Catello Celentano hanno altre due figlie chiamate Rossana e Naomi, che insieme a loro continuano a sperare nel ritrovamento e nella verità sulla scomparsa della cara Angela.

Angela Celentano scomparsa sul Monte Faito nel 1996

Maria e Catello Celentano non hanno mai gettato la spugna nonostante il tempo trascorso dalla scomparsa enigmatica della loro figlia Angela.

Negli anni, diverse segnalazioni e indizi si sono dissolti dopo attenti esami da parte della famiglia e dei suoi consulenti, ma la luce della speranza rimane accesa: Angela Celentano, secondo mamma Maria Celentano, potrebbe essere stata oggetto di un’adozione illegale.

Il 10 agosto 1996, la piccola si trovava in gita sul Monte Faito a Vico Equense con la sua famiglia. Mentre giocava con altri bambini, le sue tracce si sono perse inspiegabilmente e le ricerche nell’area scattate subito dopo la scomparsa non hanno sortito alcun risultato.

I genitori di Angela Celentano hanno lanciato i loro appelli anche davanti alle telecamere di numerose trasmissioni televisive, alla ricerca di un indizio che possa condurre alla soluzione del mistero. Segnalazioni provenienti da tutto il mondo sono state valutate senza esito e, nel 2023, una pista sudamericana aveva riacceso la speranza.

Sfortunatamente, il test del DNA eseguito sulla giovane che si credeva potesse essere lei si è rivelato negativo. Ancora oggi, Maria e Catello Celentano cercano la figlia Angela e promettono: “Continueremo le nostre ricerche”.

Nonostante il passare degli anni e la mancanza di risultati concreti, Maria e Catello Celentano continuano a tenere viva la speranza e a cercare risposte che possano aiutarli a ritrovare la loro amata figlia Angela. La loro determinazione e la forza d’animo di fronte a tale tragedia sono un esempio di amore incondizionato e di perseveranza.

La storia di Angela Celentano e dei suoi genitori ha toccato il cuore di molte persone che, anche a distanza di anni, continuano a seguire il caso e a sperare in un lieto fine. La vicenda di questa famiglia ci ricorda quanto sia importante non arrendersi e continuare a lottare per la verità, anche di fronte alle difficoltà più ardue.

Mentre il mistero della scomparsa di Angela Celentano rimane ancora irrisolto, Maria e Catello non smettono di cercare la loro bambina, sperando che un giorno possano riabbracciarla e riunire la famiglia spezzata da quell’evento tragico. Nel frattempo, il loro coraggio e la loro dedizione sono fonte di ispirazione per molti.