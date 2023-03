Chi sono Niccolò, Giacomo e Caterina figli di Simona Ventura

I figli di Simona Ventura, Niccolò, Giacomo e Caterina, sono nati dalla sua precedente relazione con Stefano Bettarini.

Primogenito di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò è nato a Milano nel 1998. Ha studiato ed è cresciuto in Inghilterra, diplomandosi al liceo e giocando in una squadra di calcio. Come il padre Stefano, lo sport rappresenta per lui una grande passione, ma a causa di un infortunio torna in Italia e intraprende il suo percorso nel mondo dello spettacolo. Nel 2019 ha debuttato come conduttore de “Il Collegio Off” insieme alla youtuber Valeficent, uno spin off social de “Il Collegio” disponibile online.

Valeficent (Valentina Varisco, ndr) e Niccolò Bettarini hanno un legame immediato e iniziano una relazione. In precedenza, il figlio di Simona Ventura è stato legato sentimentalmente alla fashion blogger Ginevra Lambruschi, alla modella Michelle Sander e ha avuto un flirt con la tentatrice di Temptation Island Carolina Schiavi. Nel luglio 2018, dopo una serata trascorsa in discoteca, Niccolò Bettarini è stato aggredito ferocemente e ha riportato diverse ferite da taglio. Fortunatamente è sopravvissuto grazie alla prontezza di riflessi dei suoi amici. I suoi aggressori sono stati successivamente condannati per tentato omicidio.

Caterina, la figlia di Simona Ventura, ha recentemente fatto notizia dopo aver dichiarato di essere transgender. La Ventura ha sostenuto la figlia durante tutto il processo e le due hanno un rapporto molto stretto.

Giacomo Bettarini, nato nel 2000, è il secondo figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. All’età di 12 anni ha iniziato a praticare la boxe, si è diplomato al liceo di Milano e ha poi raggiunto il fratello maggiore Niccolò a Londra per continuare gli studi. Attualmente è impegnato nella recitazione, come testimoniano i post sulla sua pagina Instagram. Dopo la rottura con l’ex calciatrice Simona Ventura, ha avuto una relazione con Gerò Carraro. In quel periodo ha conosciuto Caterina, figlia di un parente del presentatore che non poteva occuparsi di lei.

La showgirl prese in custodia la bambina di due anni con l’intenzione di rinnovarla per i due anni successivi. Tuttavia, durante il periodo trascorso con Caterina, la Ventura si è resa conto che avrebbe voluto che la bambina facesse parte della sua vita in modo permanente. Per questo motivo, ha chiesto e ottenuto che l’affido si trasformasse prima in un affido a tempo indeterminato e poi in un’adozione a tutti gli effetti, che si è concretizzata nel 2014.

Per la madre biologica della bambina è stato difficile capire che la presentatrice non aveva alcuna intenzione di sostituirla o di rompere il rapporto tra la bambina e la sua vera madre. L’obiettivo principale della presentatrice era quello di proteggere legalmente la bambina dandole il proprio cognome.