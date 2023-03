Compadno Simona Ventura, chi è il fidanzato Giovanni Terzi

Il compagno di Simona Ventura si chiama Giovanni Terzi e i due stanno insieme da diversi anni. Simona Ventura e il suo compagno Giovanni Terzi hanno figli da precedenti relazioni.

Fidanzato Simona Ventura

Il compagno di Simona Ventura si chiama Giovanni Terzi e i due stanno insieme da diversi anni. La Ventura e Terzi hanno figli da precedenti relazioni. La conduttrice ha due figli dalla relazione con Stefano Bettarini e ha adottato una figlia nel 2014. Anche Terzi ha due figli dal suo precedente matrimonio.

Matrimonio in vista

Simona Ventura, in un’intervista a Gente, ha parlato anche di matrimonio: “Non voglio sposarmi, sto bene così come sono. Non ho bisogno di un uomo per essere felice”.

Abbiamo pianificato un matrimonio per il futuro, ma ogni volta che cerchiamo di organizzarlo, succede qualcosa che si intromette. Prima è stata la pandemia, ora la guerra. Vogliamo solo festeggiare in modo sicuro e piacevole con i nostri cari più cari. Lo dico con dolcezza, ma sono sicuro che ci riusciremo. Il nostro amore è forte e lo esprimiamo l’uno all’altro ogni giorno. Insieme, possiamo superare qualsiasi avversità. Ci sentiamo già una famiglia, ci mancano solo le fedi.