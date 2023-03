Dove vive Simona Ventura: casa da sogno a Milano

Dove vive Simona Ventura? La famosa conduttrice ha scelto Milano, il bellissimo capoluogo lombardo, come sua casa. Cosa sappiamo della sua casa? Come è arredata? Quanto costa? Simona Ventura, originaria di un piccolo paese in provincia di Bologna, vive da anni a Milano. È la città in cui ha trovato la sua fortuna professionale.

La donna, che ha debuttato in TV a metà degli anni Ottanta, oggi risiede in un quartiere davvero esclusivo, a due passi dalla Stazione Centrale.

SuperSimo ha scelto un attico che rispecchia davvero la sua personalità frizzante, che traspare dalle foto e dai video che pubblica sui social media. Scopriamo insieme la sua casa!

La bellissima casa della presentatrice Simona Ventura.

La casa di Simona Ventura è spaziosa e luminosa, grazie all’elegante granito scelto per tutta la casa e ai mobili, soprattutto in bianco e tortora. Il grande televisore in soggiorno crea uno spazio ideale per godersi le serate in famiglia. Un’altra libreria che circonda il televisore è piena di volumi, soprammobili e ricordi della conduttrice, creando un’atmosfera calda e invitante.

Accanto al divano si trova un tavolino in legno, appoggiato su un tappeto persiano. Dettagli in toni caldi, come il rosso, contrastano con il bianco che regna in tutta la casa.

Le scale in ferro portano alla zona notte, che è piena di foto che ricordano i momenti più belli vissuti con i figli, i parenti e gli amici, oltre che legati alla carriera della donna. La stanza è riscaldata da un parquet in legno chiaro e da dettagli sempre bianchi.

La cucina, dove SuperSimo è spesso ritratta mentre cucina per i suoi cari, è sempre di colore chiaro con un piano di lavoro in pietra ideale per tutte le preparazioni in cui si cimenta.