Chi sono Nina, Teresa e Giovanni figli di Isabella Ferrari? Foto

Tutti sono presenti: Isabella, Renato, Nina, Teresa, Giovanni. Non manca proprio nessuno.

Cosa c’è di più dolce di uno scatto di tutta la famiglia? Le celebrità che sono maestre nell’arte di zuccherare le nostre giornate con ritratti dei loro figli vanno dai Beckham a Madonna (che di recente ha condiviso uno scatto insieme ai suoi 6 piccoli), e alla lista va aggiunta la nostra Isabella Ferrari. L’attrice ha postato su Instagram una foto con il marito e i figli per dimostrare il suo buon umore.

Non è raro che Isabella Ferrari condivida foto che celebrano la sua numerosa famiglia, ma è raro che si vedano tutti nella stessa inquadratura. Ecco perché il recente post dell’attrice ci ha colpito. Nella foto-selfie scattata da Isabella Ferrari, genitori e figli sono riuniti intorno al divano di casa con un albero di Natale sullo sfondo. In un’unica inquadratura ci sono Renato De Maria (marito dell’attrice dal 2002), i figli Giovanni (20) e Nina (23) e Teresa Osti, figlia dell’attrice e dell’ex marito Massimo Osti. L’atmosfera di festa e amore è evidente negli ampi sorrisi di tutta la famiglia, segno distintivo e inconfondibile di un patrimonio comune.

Per conoscere meglio la famiglia è necessario un piccolo riassunto. Teresa, classe 1995, è la primogenita dell’attrice 57enne, nata dalla relazione con l’imprenditore, designer e stilista italiano Massimo Osti, scomparso nel 2005. Vive a Roma e, a giudicare dal suo profilo Instagram, è appassionata di arte, fotografia e cinema. Tuttavia, Teresa limita le uscite mondane, a meno che non si tratti di accompagnare la mamma su un red carpet d’eccezione.

La grande famiglia di Isabella e Renato De Maria è tenuta insieme dall’amore reciproco. Isabella e Renato si sono conosciuti nel 1996 e si sono sposati nel 2002. Hanno due figli, Nina e Giovanni. Isabella ha dichiarato a Vanity Fair che il suo matrimonio ha avuto successo per tanti anni perché lei ha un piede fuori dalla porta e Renato lo sa. Una famiglia libera e felice sembra l’augurio migliore per tutti in questo inizio di 2022.