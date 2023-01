Chi sono Omar e Otis Paterlini figli di Orietta Berti? Età e lavoro

Orietta Berti e il marito Osvaldo Paterlini, sposati dal 1967, hanno due figli: Omar, nato nel 1975, e Otis, nato nel 1980.

Omar Paterlini, il primogenito, è noto per essere piuttosto riservato e le informazioni su di lui sono limitate. Si sa invece che Otis Paterlini è sposato con Lia Chiari. La signora Chiari è una psicologa che lavora come assistente sociale presso il tribunale di Parma.

Omar e Otis sono entrambi studenti universitari. Omar è musicista in una band e Otis è un giocatore di basket.

Nipoti

Orietta e suo marito sono anche nonni. Il figlio Otis e la moglie Lia sono gli orgogliosi genitori di Olivia, che ha tre anni, e Ottava, nata nel 2022.

Orietta Berti Biografia

La carriera di Orietta Berti, soprannominata da Silvio Gigli la Capinera dell’Emilia (più comunemente conosciuta come l’usignolo di Cavriago), è durata quasi sessant’anni, con oltre sedici milioni di dischi venduti e cinque dischi d’oro, sette di platino e due d’argento. La sua musica è stata pubblicata in tutto il mondo. È stata una figura di spicco della musica italiana negli anni Sessanta e Settanta e nel 2020 è tornata al successo di un tempo partecipando al 71° Festival di Sanremo.

Chi sono i figli di Orietta Berti: Omar e Otis?

Dopo otto anni di attenta riflessione e di guida, Omar è arrivato nel 1975. Non si sa molto del primogenito di Orietta Berti, ma si sa che è molto legato alla famiglia e alle sue tradizioni. Ha una forte affinità con la musica e la madre ha sempre sottolineato l’importanza di un buon comportamento e di un’educazione basata sui valori suoi e della suocera. Questo approccio tradizionale alla genitorialità è stato ribadito in una recente intervista.

Come il fratello Otis, anche il nome di Omar inizia con la “O”, una lettera significativa e consueta nella discendenza della vocalist Orietta Berti. Otis stesso ha battezzato la figlia Olivia.

Otis il manager

Otis Paterlini, nato nel 1980, è il secondo figlio di Orietta Berti ed ex giocatore di basket professionista. È sposato con Lia Chiari, psicologa di Parma. Otis ha preso il posto del padre Osvaldo, facendo da manager alla madre per alcuni anni, fino a quando i problemi di vista di Osvaldo hanno ridotto la sua attività. Otis è poliglotta, parla sia spagnolo che inglese, ed è un membro fondamentale dello staff di Orietta Berti. È diplomato in ragioneria e laureato in scienze della comunicazione, e la sua tesi di laurea era dedicata alla madre.