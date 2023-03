Chi sono Rebecca Jewel Manenti e Jacqueline Luna Di Giacomo figlie di Heather Parisi?

Rebecca Jewel Manenti e Jacqueline Luna Di Giacomo hanno rispettivamente 24 (classe 1994) e 18 anni (classe 2000). Sono le figlie maggiori di Heather Parisi, che risiede a Hong Kong con il suo compagno Umberto Maria Anzolin. La coppia si è sposata nel 2013 e ha avuto i gemelli Elizabeth e Dylan nel 2010, quando Heather aveva 50 anni.

Rebecca e Jacqueline, entrambe bellissime e la maggiore somigliante alla madre, hanno continuato a risiedere a Roma, in Italia, con i rispettivi padri: Giorgio Manenti, imprenditore, per Rebecca e Giovanni Di Giacomo, ortopedico, per Jacqueline.

Rebecca, diplomata al liceo classico Dante Alighieri e alla Luiss, risiede attualmente a Madrid, dove è iscritta alla “Universidad Europea”. Jacqueline, che ha frequentato l’Istituto paritario Visconti nella capitale, si è trasferita a New York nel settembre 2018.

Jacqueline e Rebecca, due sorelle, condividono uno stretto legame testimoniato dalle frequenti foto che pubblicano l’una dell’altra sui rispettivi account Instagram e Facebook. Spesso esprimono il loro profondo affetto reciproco.

Non ci sono prove o commenti sul coinvolgimento della mamma in Amici o sulla sua esperienza con Lorella Cuccarini nella sua vita attuale.

Nel marzo 2019, Jaqueline Luna ha espresso la sua opinione sulle unioni omosessuali attraverso un video su Instagram. Ha dichiarato di non voler imporre alle persone chi amare e di amare il suo cane, Spot, più di altre persone. Tuttavia, crede fermamente che le famiglie debbano essere tradizionalmente composte da una madre e un padre. Questo punto di vista è in netto contrasto con quello della madre, nota per essere un’icona LGBTQ+.