Chiara e Allegra, moglie e figlia di Paolo Jannacci chi sono

Chiara Jannacci, moglie di Paolo e figlia di Enzo Jannacci.

Venerdì 30 settembre Paolo Jannacci, figlio del celebre Enzo Jannacci, sarà ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno. Paolo è sposato con Chiara dal 2008, ma di lei si sanno pochissime informazioni a causa della discrezione e del riserbo del musicista quando si tratta della sua vita privata.

Durante una delle rare conversazioni sulla sua famiglia, Paolo Jannacci ha raccontato che sua moglie, Chiara, aveva inizialmente conquistato il suo cuore grazie alla sua cucina. Ha ricordato con affetto: “Mia moglie Chiara mi ha conquistato cucinando questa ricetta, l’arrosto in crosta, ma purtroppo non me la fa più”.

Nel 2008, Paolo e Chiara hanno dato il benvenuto ad Allegra. Prima della nascita della figlia, Paolo Jannacci ha rivelato a Repubblica che la moglie Chiara, avvocato, ha contribuito al suo processo di maturazione. Ha dichiarato che “mi ha limato con la carta vetrata, ha smussato tutti i miei spigoli”.

Paolo Jannacci e Chiara sono genitori orgogliosi della figlia Allegra.

Paolo Jannacci è stato ispirato dall’entusiasmo del padre Enzo per la musica, che ha cercato di condividere con la figlia Allegra. Allegra è appassionata di musica, danza e arti visive. Il suo disco Allegra è dedicato a lei e contiene una splendida illustrazione di quando aveva due anni.

Ad Allegra è dedicata la canzone “Voglio parlarti adesso”, che Paolo Jannacci ha presentato al Festival di Sanremo 2020. Parlando a Famiglia Cristiana qualche anno fa, il musicista milanese ha dichiarato che l’osservazione della figlia – “Papà, io e te siamo diversi” – va bene. La famiglia è uno dei valori più importanti della sua vita, che ha espresso a Il Popolano: “Ho una moglie e una figlia che mi riempiono di gioia e mi danno la voglia di vivere”.