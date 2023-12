Da quando ha pubblicato le sue scuse nel noto video il 18 dicembre, Chiara Ferragni è rimasta in silenzio assoluto sui social media. Non ha condiviso alcuna nuova informazione o dichiarazione in merito alla multa di oltre 1 milione di euro inflittale dall’Antitrust alle sue società. Anche suo marito, Fedez, è rimasto lontano dai riflettori social. Tuttavia, oggi è riapparso su Instagram con alcune storie riguardanti la chiusura della stagione del suo podcast ‘Muschio Selvaggio.’

Il Profilo di Chiara Ferragni

Il profilo della famosa influencer è rimasto completamente immutato da quel giorno. Resta da vedere cosa riserverà il futuro per Chiara Ferragni e quali saranno le sue prossime mosse.

L’Indagine della Procura di Milano

Nel frattempo, la Procura di Milano sta procedendo con le sue indagini in seguito alle denunce presentate da Codacons e Assourt su due casi principali: il pandoro ‘Pink Christmas’ e le uova di Pasqua. In entrambi i casi, non ci sono indagati o ipotesi di reato, ma l’obiettivo degli inquirenti è far luce sulle pratiche commerciali e promozionali.





Il Caso del Pandoro

Il caso del pandoro coinvolge Chiara Ferragni e l’azienda Balocco, che hanno promosso il dolce natalizio venduto a un prezzo notevolmente superiore a quello di mercato. Questo ha fatto intendere ai consumatori che parte del prezzo sarebbe stata destinata a una donazione all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Le Uova di Pasqua

Per quanto riguarda le uova di Pasqua, l’azienda Dolci Preziosi aveva versato a Chiara Ferragni un cachet di 500.000 euro nel 2021 e uno di 700.000 euro l’anno successivo, nonostante una donazione di soli 36.000 euro all’associazione ‘I bambini delle fate.’

L’Ipotesi di Frode in Commercio

L’ipotesi di reato che si sta valutando è quella di frode in commercio. Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza, su delega dal procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco, sta raccogliendo tutti i documenti e i materiali necessari per indagare su eventuali irregolarità in entrambi i casi.

Il Murales a Padova

Nel frattempo, a Padova è comparso un murales che rappresenta Chiara Ferragni e Fedez mentre passeggiano mano nella mano con un pandoro Balocco. Sopra di loro, campeggia la scritta «Attenzione pickpocket» che mette in guardia i turisti dai borseggiatori. L’opera è stata realizzata dallo street artist Evy Rein, lo stesso artista che aveva già realizzato un’opera simile con la premier Meloni e Matteo Messina Denaro.