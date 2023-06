Chiara Ferragni nuda sui social, la giornalista del Tg5 affonda: "Tu libera? Prigioniera del tuo personaggio" - Controcopertina

Una foto controversa che scuote il web

La recente foto di Chiara Ferragni in cui appare di fronte allo specchio indossando solo un perizoma ha scatenato una tempesta di polemiche online. Non tutti hanno apprezzato l’immagine che metteva in primo piano il seno coperto solo da una mano e il lato B in vista. Tra le critiche più rilevanti, spicca quella di una ragazzina di undici anni, che ha espresso il suo disappunto riguardo al messaggio che questa foto potrebbe trasmettere alle giovani ragazze. Secondo lei, l’immagine suggeriva che per farsi notare bisogna mostrarsi nude. La Ferragni ha risposto con fermezza, affermando che il messaggio per tutte le ragazze è semplice: nessuno può giudicarle o farle sentire sbagliate. Pubblicare una foto del genere non dovrebbe suscitare vergogna, ma dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e di celebrarsi quando ne sente il desiderio. Ha concluso il suo intervento dicendo che se questo provoca fastidio ai moralisti, allora ha raggiunto il suo scopo.

Le parole pungenti della giornalista

Tra le varie opinioni espresse riguardo a questa foto controversa, si è aggiunta anche quella di Elena Guarnieri, giornalista e conduttrice del Tg5. La giornalista ha rivolto una domanda pungente a Chiara Ferragni: “Ciao Chiara. Ti senti davvero libera? O qualche volta ti senti prigioniera del tuo personaggio? Questa foto mi commuove perché mi fa propendere per la seconda opzione. Spero di sbagliarmi. Un affettuoso saluto. Ele”. Guarnieri aveva già precedentemente interpellato l’imprenditrice sui social, riguardo al suo ruolo di madre nostalgica del figlio Leone quando quest’ultimo era ancora molto piccolo.

Questi sono solo alcuni dei commenti che questa foto provocatoria ha suscitato. Mentre alcuni difendono il diritto di Chiara Ferragni di esprimersi liberamente, altri pongono interrogativi sul significato dietro queste immagini. In ogni caso, l’episodio solleva riflessioni interessanti sul concetto di libertà personale e sulla rappresentazione di sé stessi sui social media.