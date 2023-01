Chie è Valeria Donati ex moglie di Giancarlo Magalli? Età, lavoro e figli

Dopo la conclusione della sua partecipazione a “I Fatti Vostri”, Giancarlo Magalli non ha ancora rivelato i suoi progetti per la prossima stagione televisiva. Nonostante ciò, rimane una figura popolare in televisione grazie al suo stile caratteristico di sarcasmo e ironia, che in passato ha portato a qualche divergenza con i suoi colleghi.

Sul piano personale, due persone fondamentali hanno avuto un profondo impatto sulla sua vita: Carla Crocivera e Valeria Donati. Dalla prima ha avuto la figlia maggiore, Manuela, e dalla seconda la figlia Michela, di 27 anni, molto attiva sui social media, come molti suoi coetanei.

Giancarlo Magalli ha espresso profondo rammarico per la partenza di Valeria Donati.

Valeria è entrata nella vita di Magalli poco dopo il suo divorzio. Lui era certo che sarebbero stati insieme per sempre, ma non è stato così. Secondo quanto riportato, il fattore decisivo fu l’incontro della donna con uno psicologo con cui aveva sviluppato una relazione sentimentale; questo fu l’impulso per la loro separazione.

In più occasioni, anche in televisione, Giancarlo aveva parlato apertamente delle difficoltà incontrate dopo essere tornato single. Nonostante il suo carattere solitamente riservato, ha parlato apertamente con Paola Perego nel suo programma “Non disturbare”: “È stata un’esperienza traumatica per me. Il divorzio mi ha turbato molto perché amavo mia moglie e non ero più abituato a stare da solo; eravamo stati insieme per 20-22 anni. La vita è cambiata drasticamente e non in meglio. Sono stato in lacrime per mesi, ma alla fine mi sono abituato, anche se lo rimpiango ancora”.

Valeria e l’oratore si sono riconciliati, mantenendo l’affetto e il rispetto reciproci. Nonostante il procedimento legale di separazione e divorzio, l’amore che condividono per la figlia Michela è rimasto costante. In definitiva, il legame tra loro è stato indissolubile.