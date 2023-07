“Ci siamo sposati ma no agli auguri”: La storia di Michela Murgia, la scrittrice italiana malata terminale e il suo compagno

La notizia del matrimonio di Michela Murgia sta facendo il giro del web. Purtroppo, la scrittrice è affetta da una malattia terminale che ha raggiunto il quarto stadio, con metastasi che si sono diffuse ai polmoni, alle ossa e al cervello. Non esiste alcuna possibilità di miglioramento tramite un intervento chirurgico, come ha spiegato la stessa Michela Murgia in un’intervista al Corriere della Sera mesi fa. Nonostante le difficoltà che affronta quotidianamente, nelle ultime ore è successo qualcosa di significativo nella sua vita, e lei ha voluto condividerlo con tutti.

Il matrimonio di Michela Murgia con Lorenzo

Michela Murgia ha sposato Lorenzo, ma ha scelto di non annunciare la notizia in anticipo. La ragione di questa decisione è spiegata dalla stessa scrittrice: “Qualche giorno fa, io e Lorenzo ci siamo sposati civilmente. Lo abbiamo fatto ‘in articulo mortis’ perché ogni giorno c’è una nuova complicazione fisica, entro ed esco dall’ospedale e ormai non diamo più nulla per scontato”.

Il matrimonio controvoglia di Michela Murgia e Lorenzo

Michela Murgia ha sposato Lorenzo, ma ha ammesso di farlo controvoglia. Se avessero avuto un altro modo per garantire i loro diritti reciproci, non avrebbero mai scelto uno strumento così patriarcale e limitante che riduce l’esperienza di coppia a una semplice rappresentazione. La loro esperienza è molto più ricca e intensa, in cui il concetto stesso di coppia va oltre il tradizionale numero due.

Un matrimonio senza auguri, ma con un’idea di celebrazione diversa

Nel suo lungo post, Michela Murgia ha condiviso con i suoi fan il video del momento del matrimonio e ha spiegato che non desidera ricevere auguri perché il tipo di cerimonia che avrebbero voluto non esiste ancora. Tuttavia, desiderano contribuire alla creazione di una nuova forma di celebrazione, che si svolgerà tra qualche giorno nel giardino della loro nuova casa. Le loro promesse matrimoniali non saranno le convenzionali che hanno fatto il giorno del matrimonio civile.

L’eredità simbolica di Michela Murgia

Michela Murgia e Lorenzo vogliono condividere la loro storia a modo loro, senza coinvolgere giornalisti o media. Per loro, il loro vissuto personale e quello di tutti gli altri è diventato oggi più politico che mai. Se Michela potesse lasciare un’eredità simbolica, desidererebbe che fosse proprio un nuovo modello di relazione, offrendo un’alternativa a chi ha dovuto combattere nella vita sentendosi sempre un passo indietro.