"Ci sto provando". Isabella Ricci, una svolta inaspettata dopo il divorzio e UeD - Controcopertina

Isabella Ricci ha chiuso il capitolo del matrimonio con Fabio Mantovani. A un anno dal loro matrimonio, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno annunciato il divorzio. I fan avevano già i loro sospetti, visto il lungo silenzio sui social: per circa due mesi i due sono spariti da Instagram e quando sono tornati, è stata Isabella a dare la notizia. Con un breve post, ha comunicato la fine di questa storia d’amore che sembrava una favola. Tuttavia, non ha fornito alcun dettaglio sulle ragioni che hanno portato alla fine della relazione, né nelle interviste successive.

“Voglio evitare che un disagio personale diventi oggetto di chiacchiere da bar”, ha spiegato l’ex volto di Uomini e Donne a Fanpage. Anche Fabio ha scelto di mantenere la riservatezza su ciò che è accaduto. Non ha parlato né su Instagram né sui giornali. Ha anche negato le voci riguardanti un suo ritorno in studio da Maria De Filippi, poiché gli ricorderebbe troppo la sua ex moglie. Isabella Ricci ha semplicemente accennato a una crisi iniziata a gennaio, ma non ha aggiunto ulteriori dettagli nell’intervista al sito.

Tuttavia, Isabella ha parlato anche del suo futuro. Nonostante la delusione causata dalla fine di un amore, la dama di UeD è pronta a ricominciare da capo, concentrando le sue energie su se stessa e su alcuni progetti professionali a cui sta lavorando. Uno dei suoi più grandi sogni è quello di diventare modella.

“Mi piacerebbe provare a fare una copertina su Vogue, considerando l’interesse per le modelle over. Sto intraprendendo i primi passi per esplorare le possibilità in questo ambito, che per me è un modo di divertirmi, di godermi appieno il piacere della moda”, ha spiegato Isabella Ricci, che oltre ad avere una figura impeccabile, è appassionata di moda come si può notare dal suo profilo social.

Inoltre, potrebbe esserci un altro progetto televisivo nel suo futuro, magari un ritorno sul piccolo schermo. Il gossip sostiene che sarà presente a settembre, ma Isabella non si sbilancia: “Negli ultimi mesi ho dovuto prendere decisioni importanti e non ci ho ancora pensato”, ha risposto con cautela.

Isabella Ricci sta cercando di rialzarsi dopo il divorzio, pronta ad affrontare nuove sfide e a perseguire i suoi sogni. Sarà interessante vedere cosa riserverà il futuro per questa donna determinata e talentuosa.