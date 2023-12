La quarta puntata di Ciao Darwin 9 è stata una serata di sfide e risate, con la compagine della Scienza guidata da Alessandro Cecchi Paone e quella dell’Occulto capitanata da Giucas Casella. Paolo Bonolis e Luca Laurenti, i pilastri della trasmissione, hanno regalato al pubblico una serata spassosa.

Dopo l’entrata di Madre Natura, interpretata da Luca Laurenti vestito da pesce, la coppia non è riuscita a trattenere le risate. Bonolis, complice la sua incontenibile ilarità, ha rivolto a Laurenti la domanda imbarazzante: “Abbiamo una certa età. Guardi cosa stiamo facendo.” Un momento comico che ha reso ancora più speciale la lunga partnership televisiva dei due.

Dopo che Luca Laurenti ha ricevuto uno schiaffo da Madre Natura, Bonolis ha ironizzato sulla sua espressione divertita: “Sono più di trent’anni che vivo con questo problema patologico.” Un’autoironia che ha conquistato il pubblico e confermato il legame unico tra i due conduttori.





Laurenti, nel ruolo di un mago, ha intrattenuto il pubblico con una divertente performance al Genodrome. Paolo Bonolis, complice la sua naturale simpatia, ha partecipato a una gag coinvolgente, contribuendo a rendere la serata ancora più divertente.

Andreea Sasu, Madre Natura della Sera

La quarta puntata ha visto il ritorno di Andreea Sasu come Madre Natura. La modella dalle origini rumene, nota per le sue curve mozzafiato e i flirt con personaggi famosi, ha affascinato il pubblico. Il suo ritorno ha aggiunto un tocco di glamour alla sfida tra Ciao Darwin e The Voice Kids.

L’Attesa per il Risultato Finale

La sfida tra Ciao Darwin e The Voice Kids ha regalato al pubblico una serata spettacolare, ma il verdetto finale sarà noto solo domani. Chi trionferà in questa entusiasmante competizione televisiva?