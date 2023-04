Claudia Gerini, chi è l’ex fidanzato Andrea Preti? Perché si sono lasciati

Dopo un periodo di silenzio, Claudia Gerini si è aperta ai microfoni della rivista Grazia e ha parlato apertamente della sua relazione sentimentale con Andrea Preti.

Nonostante il divario di età, Claudia Gerini e il suo compagno sembravano profondamente innamorati e appagati, fino a quando lei ha scelto di chiudere la relazione e tornare single. Claudia ha ora deciso di condividere le vere ragioni della sua decisione e ha dichiarato: “Avevo dato molti avvertimenti prima di scegliere di separarmi”.

Chiudere una relazione è difficile, ma per me è stata la decisione giusta. Mi sono assicurata di essere onesta e sincera con Andrea, dicendoglielo faccia a faccia. Capisco che la rottura gli abbia causato molto dolore, ma è una persona forte che saprà andare avanti e trovare la felicità.

Claudia Gerini è una donna serena e soddisfatta che, dopo i primi sentimenti condivisi con Andrea Preti, ha capito che non poteva continuare quella relazione. Anche la decisione di Andrea ha giocato un ruolo importante. L’attrice ha raccontato a Grazia: “Di solito mi oriento verso chi ha avuto esperienze simili alle mie” e ha aggiunto che la frase “toy boy” “ha dato più fastidio a lui che a me”.

La scelta della Gerini di allontanarsi da Preti è stata accolta con una risposta non proprio ideale da parte dell’attore. Era evidentemente ferito dalla fine della relazione e ora che la Gerini ha parlato, non è chiaro come Preti reagirà. Deciderà di vendicarsi o lo accetterà e andrà avanti?