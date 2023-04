Claudia Gerini, chi sono le figlie Lidia Zampaglione e Rosa Enginoli

Claudia Gerini è madre orgogliosa di due figlie, Rosa e Linda, la maggiore delle quali è nata dalla breve unione con Alessandro Enginoli, durata solo due anni.

Rosa ha deciso di seguire la madre e di intraprendere la carriera di attrice. Recita in Indovina chi viene a Natale di Fausto Brizzi e viene anche scritturata per interpretare la versione più giovane del personaggio della madre in L’esigenza di unirmi ogni volta con te. Si tratta di un risultato notevole che testimonia il suo talento e la sua dedizione.

Linda, la seconda figlia di Claudia Gerini, è nata dall’amore tra sua madre e Federico Zampaglione, leader dell’amato gruppo musicale italiano Tiromancino. Fin da piccola, Linda si è appassionata alla vita della madre e ha avuto una particolare affinità con la musica.

La primogenita di Claudia Gerini, Rosa Enginoli, 15 anni, è una delle protagoniste della fiction di Rai Uno “L’Aquila – Grandi speranze”, che racconta la ricostruzione della città dopo il devastante terremoto.

Nel 2013 ha avuto un ruolo da protagonista nel film di Fausto Brizzi “Indovina chi viene a Natale” e, nel 2014, è stata una delle protagoniste del cortometraggio horror di Federico Zampaglione “Remember”.

Nel 2015 Rosa è stata scelta per interpretare la versione giovane della Gerini nel film “L’esigenza di unirmi ogni volta con te” di Tonino Zangardi e nel film in lingua inglese di Leonardo Araneo. Si dedica anche agli studi, frequentando attualmente il Liceo Internazionale di Roma. Il suo impegno nel mestiere e nella formazione è ammirevole.

Nonostante la sua tenera età di 10 anni, la figlia d’arte è una musicista di talento e un’appassionata di musica. Il padre ha recentemente messo in mostra il suo talento postando su Instagram un video in cui suona “La donna cannone” di Francesco De Gregori al pianoforte: un’impresa notevole per un’artista così giovane!

Linda è presente nel nuovo album di Federico, “Fino a qui”, prestando la sua splendida voce al brano “Immagini che lasciano il segno”. Non perdetevi questa collaborazione unica nel suo genere!