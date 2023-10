Claudia Gerini, single da tempo, ha trovato un nuovo compagno che è l’ex marito di una famosa showgirl.

L’attrice italiana Claudia Gerini, famosa per il suo talento sul grande schermo, è finalmente pronta a rivelare il suo nuovo amore al mondo. Dopo mesi di speculazioni riguardo alla sua vita sentimentale, le conferme sono giunte grazie alle foto pubblicate su Diva e Donna, che mostrano Claudia Gerini felice al fianco dell’imprenditore Riccardo Sangiuliano. Scopriamo di più su questa intrigante coppia.

Claudia Gerini: La sua nuova storia d’amore:

Claudia Gerini, nota per la sua bellezza e il suo talento, è stata al centro dell’attenzione mediatica per il suo nuovo amore. Dopo la fine della sua relazione con Simon Clementi nel 2021, l’attrice ha mantenuto riservata la sua vita sentimentale. Tuttavia, recenti foto scattate a Napoli la ritraggono in compagnia di Riccardo Sangiuliano, imprenditore di successo. L’ufficialità della loro relazione è stata confermata dagli scatti condivisi sull’account social di Diva e Donna, in cui i due appaiono sorridenti e innamorati, immortalati in un “bacio appassionato”.





Chi è Riccardo Sangiuliano?

Riccardo Sangiuliano, sebbene lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo, è una figura di spicco nell’ambito imprenditoriale napoletano. Fino al 2016, ha lavorato presso un istituto di credito svizzero, e attualmente ricopre il ruolo di Head of Asset Management di Assiteca Sim. Il suo matrimonio del 2004 con Nathalie Caldonazzo ha dato loro una figlia, Mia, nata pochi mesi dopo le nozze, aggiungendo un prezioso capitolo alla sua vita personale.

Gli amori precedenti di Claudia Gerini:

La vita sentimentale di Claudia Gerini è stata oggetto di curiosità da parte del grande pubblico. La talentuosa attrice è madre di due figlie: Rosa, nata nel 2004 dal matrimonio con Alessandro Enginoli, e Linda, nata nel 2009 dalla relazione con Federico Zampaglione, il carismatico frontman dei Tiromancino. Le sue relazioni passate hanno fatto parlare di sé, ma il suo nuovo amore con Riccardo Sangiuliano sembra promettere una nuova pagina felice nella sua vita.