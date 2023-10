Colpo di scena al Grande Fratello: i dettagli inediti sull’uscita di Heidi e l’incredibile episodio con Varrese!

L’ultima puntata del Grande Fratello, trasmessa il 16 ottobre, ha visto l’uscita di scena di Heidi Baci, la concorrente di origini albanesi. La sua decisione è stata motivata dalle dure parole del padre, che l’ha criticata aspramente per la sua vicinanza a Massimiliano Varrese, un concorrente più grande di lei. Tuttavia, emergono ora nuovi dettagli sulla relazione tra Heidi e Varrese.

Heidi Baci e Massimiliano Varrese sembravano essere sulla strada di una possibile relazione amorosa all’interno della casa del Grande Fratello. Nonostante i loro legami si fossero rinforzati, Heidi aveva sempre frenato i tentativi di avvicinamento di Varrese. La situazione ha subito una svolta drammatica dopo l’intervento del padre di Heidi, che ha portato la ragazza ad abbandonare il gioco.

Tuttavia, una fonte anonima che si è rivolta all’influencer Deianira Marzano ha svelato nuovi dettagli sulla situazione. Secondo questa fonte, Heidi Baci avrebbe sempre evitato di approfondire la conoscenza con Massimiliano Varrese per una ragione precisa: lei è già sentimentalmente legata a una persona al di fuori della casa del Grande Fratello.

Un Presunto Fidanzato Fuori dal Grande Fratello

Il messaggio pubblicato nelle Instagram stories di Deianira Marzano afferma: “Conosco la famiglia da molti anni, sono delle bravissime persone. Il papà avrà anche i suoi modi, ma ha ragione. La ragazza non voleva una storia d’amore, come all’inizio disse che Massimiliano non le piaceva, così è sempre stato. Anche perché lei è fidanzata e conosco anche il fidanzato!”.

Finora, Heidi Baci non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo a queste voci. Resta da vedere se confermerà queste informazioni sul suo presunto fidanzato e se avrà futuri contatti con Massimiliano Varrese. La vicenda continua a tenere alta l’attenzione dei fan del Grande Fratello.