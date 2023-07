Com’è morta Sinead O’Connor? I primi dettagli del rapporto della polizia

La tragica notizia della scomparsa della celebre cantante irlandese, Sinead O’Connor, ha scosso il mondo intero. Adesso, a distanza di pochi giorni, la polizia di Londra ha rilasciato i primi dettagli sul decesso avvenuto nella sua residenza. Vediamo insieme cosa è stato reso noto.

La scoperta inquietante

Intorno a due giorni fa, la polizia di Londra è stata chiamata in un’abitazione dell’area SE24 dopo la segnalazione di una donna priva di sensi. Purtroppo, la cantante di 56 anni è stata dichiarata morta sul posto dalle autorità intervenute.

Una morte non sospetta

Secondo il report ufficiale, la morte di Sinead O’Connor “non viene trattata come sospetta”. Inoltre, i parenti prossimi sono stati informati della tragica notizia. La polizia sta preparando un dossier per il coroner, nel tentativo di far luce su questo triste evento.

Lottando con il dolore

Sinead O’Connor aveva affrontato diverse difficoltà nella sua vita, tra cui il suicidio del figlio 17enne, Shane, avvenuto nel 2022. Questi avvenimenti avevano contribuito a renderle la vita particolarmente difficile, tanto da far emergere la volontà di suicidarsi. La cantante aveva recentemente annunciato di rimandare alcuni concerti per dedicarsi al recupero e alla cura di sé stessa.

Un percorso di guarigione interrotto

Sinead O’Connor ha avuto un passato segnato da traumi e abusi, e la musica è stata per lei un rifugio. Tuttavia, la mancanza di tempo per affrontare il suo passato e guarire adeguatamente aveva rappresentato un ostacolo per la sua salute mentale. Con sincerità, aveva dichiarato: “Non ero pronta per affrontare tutto questo”.

La perdita di Sinead O’Connor lascia un vuoto nel mondo della musica e nella vita di chi l’ha amata e apprezzata. La sua voce e il suo talento rimarranno per sempre nel cuore dei fan e nell’immortalità delle sue canzoni.