“Come un anno di lavoro”. Belen Rodriguez all’Excelsior Gallia: Il lusso costa caro

Belen Rodriguez, icona della televisione e della moda, ha scatenato l’interesse dei media con la sua fuga in un hotel di lusso per sfuggire agli occhi dei paparazzi e godersi serenamente la sua nuova relazione con l’imprenditore Elio Lorenzoni. Ma quanto spende effettivamente la showgirl per soggiornare in questa prestigiosa struttura? Scopriamolo insieme.

La fuga nell’hotel di lusso

Belen Rodriguez ha deciso di prendersi una pausa dalla vita pubblica e dai riflettori dei paparazzi, optando per un soggiorno nell’incantevole Excelsior Gallia di Milano. La scelta di questa prestigiosa struttura, nota per il suo lusso e comfort, sembra essere dettata dalla volontà di vivere con serenità la sua nuova relazione con Elio Lorenzoni, imprenditore quarantenne.

Il costo del lusso

Ma vivere una fuga lussuosa ha un prezzo, e nel caso di Belen Rodriguez, è un prezzo molto elevato. Secondo quanto riportato da fonti, la showgirl avrebbe sborsato ben 20mila euro a notte per soggiornare in questa esclusiva struttura alberghiera. Una cifra che non passa inosservata e che testimonia il desiderio di privacy e tranquillità della celebrità.

Una pausa rigenerante

L’hotel Excelsior Gallia è conosciuto per il suo servizio impeccabile e per il comfort senza paragoni. Per Belen, questa fuga rappresenta un’occasione per rigenerarsi e dedicarsi alla nuova fase della sua vita. La decisione di staccare dalla vita quotidiana e concedersi momenti di relax è stata presa anche per proteggere se stessa e la sua relazione dai riflettori indiscreti dei media.

Il tour europeo di Stefano De Martino

Nel frattempo, l’ex compagno di Belen, Stefano De Martino, ha deciso di trascorrere del tempo con il figlio Santiago, festeggiando il 30° anniversario di Disneyland a Parigi. Il conduttore televisivo si sta godendo un tour europeo, e dopo Londra è approdato nella capitale francese per momenti di spensieratezza con il piccolo Santiago.

Belen Rodriguez continua ad attirare l’attenzione del pubblico e dei media con le sue scelte di vita. La sua fuga nell’hotel di lusso Excelsior Gallia dimostra il desiderio di vivere con tranquillità e riservatezza il suo nuovo capitolo sentimentale con Elio Lorenzoni. Con un costo di 20mila euro a notte, Belen ha sicuramente optato per il massimo comfort e l’eccellenza del servizio. In attesa di ulteriori aggiornamenti sulle sue vicende personali, non resta che augurarle un soggiorno rigenerante e una felice e serena relazione con il suo nuovo compagno.