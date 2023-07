Donnarumma, Rapina Choc a Parigi: Il Portiere del Psg Derubato insieme alla Compagna”

Gianluigi Donnarumma, il portiere del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana, ha vissuto un’esperienza traumatizzante la scorsa notte. La sua casa a Parigi è stata invasa da un gruppo di banditi, che hanno perpetrato una violenta rapina insieme alla sua compagna Alessia Elefante. Ecco cosa è accaduto in quella tragica notte.

L’Incidente: Verso le 3 del mattino, il calciatore e la sua compagna sono stati sorpresi da ladri che hanno fatto irruzione nella loro abitazione nell’ottavo arrondissement di Parigi. Gli aggressori hanno utilizzato la forza per sfondare la porta, ottenendo così l’accesso alla residenza.

La Violenta Rapina: Una volta all’interno, i rapinatori hanno preso di mira Donnarumma e la sua compagna. Li hanno legati, derubati e malmenati, lasciandoli spogli di beni materiali e con segni fisici del brutale assalto. Il bottino risultante dalla rapina è stato stimato intorno ai 500mila euro.

Il Ricorso alla Polizia: Dopo l’aggressione, Gianluigi e Alessia si sono rifugiati in un hotel di lusso nelle vicinanze, da cui hanno chiamato immediatamente le forze dell’ordine. La Brigata per la repressione del banditismo (Brb) della polizia giudiziaria parigina ha avviato un’indagine per individuare e catturare i colpevoli.

L’Ondata di Furti nel Psg: La rapina a Donnarumma è solo l’ultimo episodio di una serie di furti avvenuti nelle case di diversi calciatori del Paris Saint-Germain nel corso degli anni. La lista comprende nomi importanti come Presnel Kimpembe, Marquinhos, Thiago Silva, Angel Di Maria, Dani Alves, Eric Choupo-Moting, Sergio Rico e Mauro Icardi.

In attesa di ulteriori sviluppi: L’intero mondo sportivo si stringe attorno a Gianluigi Donnarumma e alla sua compagna in questo difficile momento. Attendiamo gli sviluppi dell’indagine e speriamo che i responsabili vengano presto identificati e portati alla giustizia. La sicurezza e il benessere dei giocatori e delle loro famiglie devono essere tutelati a tutti i costi.