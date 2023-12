La stagione natalizia dovrebbe essere un periodo di gioia, relax e condivisione tra famiglie. Tuttavia, sempre più genitori e studenti si stanno ribellando contro un’abitudine che sembra dilagare nelle scuole italiane: l’assegnazione di compiti tramite il registro elettronico al di fuori degli orari scolastici. In questo articolo, esamineremo le critiche e le reazioni alla pratica, che sta suscitando polemiche e frustrazioni in tutta Italia.

La Rivolta delle Famiglie

L’uso del registro elettronico per assegnare compiti durante le vacanze natalizie è diventato una pratica comune in molte scuole italiane. Tuttavia, questa abitudine ha scatenato una vera e propria rivolta tra le famiglie, che vedono il loro prezioso tempo di festa intrusivo e compromesso.

Le Critiche sui Social

La denuncia dell’Associazione italiana dei genitori (Age) della sezione toscana ha scatenato una discussione accesa sui social media. Genitori provenienti da diverse regioni italiane hanno condiviso la loro frustrazione, segnalando di aver ricevuto notifiche per compiti addizionali anche durante giorni sacri come la Vigilia di Natale, il giorno di Natale e Santo Stefano. La mancanza di regolamentazioni sull’uso del registro elettronico è stata messa in evidenza, così come l’importanza del diritto alla disconnessione, un diritto che dovrebbe essere rispettato sia per gli studenti che per le famiglie.





La Prospettiva degli Insegnanti

Non sono solo le famiglie a criticare questa pratica, ma anche alcuni insegnanti stessi sono contrari all’assegnazione di compiti durante le festività. Essi sottolineano l’importanza di rispettare il tempo libero degli studenti e ritengono che il registro elettronico non dovrebbe essere consultato durante le pause scolastiche. Alcuni docenti condannano l’uso eccessivo del registro come un atto di egocentrismo autoreferenziale, chiedendo un maggiore rispetto per le tradizioni e le festività.

In conclusione, mentre l’uso del registro elettronico può essere uno strumento utile per la comunicazione scuola-casa, è importante trovare un equilibrio tra l’apprendimento e il tempo libero, soprattutto durante le festività. La discussione rimane aperta, e sarà interessante vedere come le scuole e le famiglie affronteranno questa questione controversa nei prossimi anni.